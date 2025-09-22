به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حسن بابایی عصر امروز در آئین واگذاری اسناد مالکیت اراضی استان قزوین گفت: 100 درصد مشاوران املاک استان قزوین به سامانه کاتب متصل هستند و کمتر استانی داریم که این چنین مشاوران املاک پای کار بیایند و همراهی کنند.

وی افزود: یک پنجم اراضی استان قزوین موقوفه است و کارگروه و کمیته‌ای با موضوع موقوفه باید در استان شکل بگیرد تا بتوانیم این موضوع را حل کنیم، ضمن اینکه هر کمکی که از بنده ساخته باشد برای مردم انجام داده و در خدمت خواهم بود.

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دلیل ضرورت حتی از فقه نیز عدول کرد، گفت: شورای نگهبان پنج مرتبه این طرح را رد کرد، اما در نهایت به فرموده رهبری بنا بر مصلحت دفع فساد، مجمع تشخیص ورود کرد تا این قانون تصویب و اجرایی شود.

بابایی اضافه کرد: 15 ماه از اجرای این قانون گذشته و 14 آئین نامه پیش‌بینی شده که شش مورد مربوط به قوه قضائیه بوده و هشت آئین‌نامه برای دولت است.

وی ادامه داد: خیلی از روستاییان هنوز از مفاد این قانون بی خبر هستند و اینجا همه ما باید از ظرفیت‌های موجود برای تبیین این قانون کمک کنیم. هر مدیری که در استان قزوین املاک یا اراضی داشته باشد و برای آن سند تک‌برگ تهیه نکرده باشد، برابر قانون الزام به تنظیم ثبت رسمی اسناد ترک فعل کرده و قابل پیگیری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از صدور شش میلیون و 200 هزار سند تک‌برگ سبزرنگ تحت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: این کار تحولی عظیم در معاملات و نقل و انتقالات محسوب می‌شود.

