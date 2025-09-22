بازگشت ساعات کاری ادارات البرز به روال عادی از ابتدای مهرماه

به گزارش ایلنا از البرز، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز اعلام کرد: از روز سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴ ساعات کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان به روال عادی گذشته بازمی‌گردد.

وی افزود: بر این اساس، ساعات کاری ادارات از شنبه تا چهارشنبه ۷:۰۰ صبح تا ۱۴:۳۰ بعدازظهر خواهد بود و در روزهای پنج‌شنبه نیز از ساعت ۷:۰۰ تا ۱۳:۳۰ تعیین شده است.

فراهانی خاطرنشان کرد: تغییر ساعات کاری در ماه‌های اخیر به منظور مدیریت مصرف انرژی اجرا شد که با پایان دوره گرمای شدید، شرایط عادی از ابتدای مهرماه برقرار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تصریح کرد: به منظور رفاه حال بانوان کارمند دارای فرزند در مقطع پیش‌دبستانی و دبستانی، ساعات کاری برای این گروه از کارکنان به صورت شناور اعمال خواهد شد.

انتهای پیام/