چند بیمار با اهداء عضو مرد 61 ساله شهرستان محلات زندگی دوباره گرفتند

به گزارش ایلنا، زهرا ابراهیمی افزود: زنده‌یاد سالاری‌فر در تاریخ 27 شهریورماه جاری به دلیل خونریزی مغزی در بیمارستان حضرت ولی‌عصر اراک بستری شد و تحت مراقبت‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی قرار گرفت.

وی ادامه داد: متأسفانه در تاریخ 29 شهریورماه مرگ مغزی محمدرضا سالاری‌فر به عنوان یک بیمار محرز شد و با پیگیری‌های تیم پیوند اعضا و تصمیم ایثارگرانه خانواده وی، مقدمات انتقال برای اهداء عضو فراهم شد.

هماهنگ‌کننده ارشد واحد شناسایی نسوج و اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: پیکر زنده‌یاد شامگاه همان روز به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل و در تاریخ 30 شهریور ماه تحت عمل جراحی قرار گرفت.

ابراهیمی به اعضاء و نسوجی که از پیکر بیمار مرگ مغزی محمدرضا سالاری‌فر به دریافت‌کنندگان اهداء شد اشاره داشته و تصریح کرد: خانواده این فرد با اهداء کبد، کلیه‌ها و نسوج، زندگی دوباره را به چند بیمار نیازمند هدیه دادند.

