کاهش 40 هکتاری مزارع کشت پیاز و افزایش 5600 تنی تولید محصول

به گزارش ایلنا، حسین اسماعیلی افزود: سطح زیر کشت پیاز استان مرکزی 620 هکتار است که نسبت به سال گذشته کاهش داشته و در مقابل به دلیل ارائه آموزش‌های لازم مبتنی بر افزایش بهره‌وری و همچنین استفاده از تغذیه مناسب گیاه و خاک و مدیریت مزرعه، تولید محصول با افزایش همراه بوده است.

وی به آغاز برداشت پیاز از مزارع استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: تاکنون 17 هزار تن پیاز از مزارع این استان برداشت شده و پیش‌بینی می‌شود تولید آن به 28 هزار تن برسد. نیاز پیاز این استان 29 هزار تن است و 1000 تن پیاز برای تأمین مصرف استان از دیگر استان‌ها وارد می‌شود.

