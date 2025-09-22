خبرگزاری کار ایران
معاون توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران:

تغییر ساعات کاری ادارات و مدارس مازندران از اول مهرماه؛ تسهیلات جدید برای مادران شاغل

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران از ابلاغ ساعات کاری جدید از اول مهر خبر داد که شامل آغاز زودهنگام کار ادارات و مدارس و امکان دورکاری برای مادران دارای فرزند می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عیسی قاسمی طوسی، معاون توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران از تغییر ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین آغاز به کار مدارس از اول مهرماه سال جاری خبر داد. این تغییرات با هدف بهینه‌سازی ارائه خدمات و با در نظر گرفتن شرایط ویژه مادران شاغل صورت گرفته است.

وی افزود: کلیه دستگاه‌های اجرایی استان از روز شنبه تا چهارشنبه، کار خود را از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز و در ساعت ۱۴:۳۰ به پایان خواهند رساند. روزهای پنج‌شنبه نیز ساعت کاری از ۷:۰۰ صبح تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران  گفت: مدارس ابتدایی از ساعت ۸:۰۰ صبح و  مدارس متوسطه از ساعت ۷:۳۰ صبح آغاز خواهد شد.

قاسمی طوسی افزود: کارمندان بانک‌ها از ساعت ۷:۰۰ صبح شروع به کار خواهند کرد، اما برای ارائه خدمات حضوری به مردم، ساعت ۷:۳۰ صبح خواهد بود.

وی گفت: مادران دارای فرزند زیر ۶ سال می‌توانند در طول روز تا سقف دو ساعت دورکاری داشته باشند.

و مادران دارای فرزند بالای ۶ سال می‌توانند در طول روز تا سقف یک ساعت دورکاری داشته باشند.

معاون توسعه و منابع انسانی استانداری مازندران تأکید کرد که این دورکاری به صورت روزانه قابل استفاده است و امکان تجمیع آن برای روزهای آتی وجود ندارد.

