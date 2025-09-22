به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان قزوین گفت: پلیس باید اشراف اطلاعاتی بالایی داشته باشد و پیش از وقوع جرم وارد عمل شود، چرا که این موضوع در برخورد با اراذل و اوباش نزاع‌های دسته‌جمعی و درگیری‌های طایفه‌ای اهمیت فراوان دارد.

وی اضافه کرد: در راستای ارتقای امنیت باید زیرساخت‌های امنیت شهری در قزوین به ویژه نصب دوربین‌ها در بزرگراه‌ها و معابر تقویت شود.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه اراذل و اوباش و فروشندگان مواد مخدر را نباید حتی لحظه‌ای به حال خودشان رها کنیم، گفت: اگر این افراد دائم زیر نظر باشند، جرایم دیگر مانند چاقوکشی، هنجارشکنی و انواع بزهکاری‌ها نیز به طور محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.

سردار طرهانی خدمت به مردم را برترین فرصت برای عبادت در مسیر خداوند دانست و افزود: این میز و لباس ماندنی نیست، تنها خدمت صادقانه به مردم است که در یادها باقی خواهد ماند، بنابراین روزی از این دنیا می‌رویم و حسرت خواهیم خورد که چرا بیش‌تر خدمت نکردیم.

وی با بیان اینکه قدرت پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح در جنگ 12 روزه برتر از موشک‌های ایران بود، ادامه داد: امنیت امروز ما مرهون شورای تأمین و همدلی همه دستگاه‌های قضائی، لشکری و کشوری است و باید از این هماهنگی قدردانی کنیم.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه اقتدار پلیس از سرمایه اجتماعی می‌آید، گفت: آگاهی و آموزش کارکنان انتظامی بسیار مهم بوده و هیچ‌گونه ناآگاهی در مأموریت‌ها قابل قبول نیست، چراکه حضور پلیس باید مایه آرامش مردم باشد، نه اینکه شهروندان از دیدن ما دچار هراس شوند.

سردار طرهانی با تاکید بر برخورد قاطع با خرده‌فروشان مواد مخدر و ایجاد امنیت در فضای عمومی، اضافه کرد: مردم کوچک‌ترین رفتار نیروهای انتظامی را رصد می‌کنند، حتی درباره نحوه پوشش یک مأمور نیز انتقاد داشته‌اند، و این نظارت عمومی نشان می‌دهد که باید بیشتر مراقب رفتار و عملکرد خود باشیم.

وی همچنین از برگزاری نماز جماعت صبح و مغرب با حضور نیروهای پلیس در محلات خبر داد و گفت: این ابتکار با هدف تقویت آرامش اجتماعی در استان اجرایی شده و آثار مثبتی بر اعتماد عمومی داشته است.

رمانده انتظامی استان قزوین به حل معضل تجمع مال‌باختگان شرکت رضایت خودرو طراوت نوین نیز اشاره کرد و افزود: با اقدامات به‌موقع انتظامی فرصت جولان از سوءاستفاده‌گران گرفته شد و دیگر اجازه شکل‌گیری چنین تجمعاتی را نخواهیم داد.

سردار طرهانی در پایان تکریم بازنشستگان فراجا را یک وظیفه مهم برشمرد و تصریح کرد: بازنشستگان نیروهای انتظامی باید در جامعه با عزت و احترام دیده شوند، چرا که سال‌ها برای امنیت مردم زحمت کشیده‌اند.

