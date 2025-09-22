شیراز اکسپو ۲۰۲۵، نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده فارس

به گزارش ایلنا روابط عمومی اتاق اصناف مرکز استان فارس، حجت جوانمردی برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» را نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده استان فارس دانست و گفت: حضور حداکثری و مؤثر اتحادیه های صنفی و صنوف مرتبط در این رویداد بین‌المللی، نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده استان است؛ چراکه این نمایشگاه بستر مناسبی برای معرفی و ارائه فرصت‌های تولیدی، صادراتی و سرمایه‌گذاری فراهم می کند.

وی ادامه داد: نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» بستری طلایی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی و اقتصادی فارس است و می تواند ظرفیت های اقتصادی استان در حوزه اصناف را به کشورهای دیگر نیز معرفی کند و همچنین فرصت توسعه صادرات از فارس را به سایر نقاط فراهم می سازد که نقش موثری در رشد اقتصادی استان خواهد داشت.

جوانمردی تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس با استفاده از ظرفیت های اتحادیه های صنفی تحت پوشش خود در برگزاری نمایشگاه اکسپو مشارکت فعال خواهد داشت و از اعضای تحت پوشش برای حضور فعالانه در این نمایشگاه با برگزاری جلسات مختلف دعوت به عمل آورده است و همچنین از تمام ظرفیت های تبلیغاتی خود برای جامعه اقتصادی استان جهت مشارکت فعالانه در این نمایشگاه استفاده می کند.

وی همچنین تاکید کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی در سطح بین المللی در مرکز استان فارس، مسیری مطلوب برای رشد اقتصادی کشور را نیز در پی دارد.

