معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
اکسپو؛ فرصتی جامع فراتر از اقتصاد است/تسهیل سرمایهگذاری و راهاندازی میز خدمت ملی
سرپرست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بر نقش مهم رسانهها در روشنگری، جهاد تبیینی و بازنمایی ظرفیتهای فارس تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی امروز ۳۱ شهریورماه در نشست خبری اکسپو شیراز، رسانه ها را فرماندهان عرصه اطلاعرسانی دانست و گفت: اگرچه گاهی شما را سربازان رسانه مینامند، اما در واقع هر کدامتان یک لشکر در میدان جهاد تبیین هستید؛ اگر رسانهها نباشند، نه ضعفها دیده میشود و نه دستاوردها.
گودرزی افزود: رسانهها در عرصههای مختلف از جمله نظامی، اقتصادی و فرهنگی نقشی کلیدی ایفا میکنند و گاه اثری فراتر از ارتشها دارند.
به گفته وی، در برابر تجاوزگریهای رژیم صهیونیستی، رسانهها بودند که مانع نمایش کامل خشونت و وحشیگری شدند.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس با قدردانی از همراهی رسانهها در اطلاعرسانی رویدادهای مهم گفت: اجلاس منطقهای اخیر با حضور وزیر امور خارجه و مسئولان ملی ظرف دو هفته تدارک دیده شد و رسانهها در ترسیم و بازتاب آن نقش اساسی داشتند.
وی همچنین به برگزاری برنامه فرهنگی تخت جمشید اشاره کرد و تأکید کرد: رسانهها توانستند تمدن و فرهنگ فارس را به خوبی معرفی کنند.
گودرزی با اشاره به برگزاری نخستین اکسپو در فارس، این رویداد را صرفاً اقتصادی ندانست و گفت: اکسپو علاوه بر فرصتهای اقتصادی، آثار سیاسی، فرهنگی، علمی و فناورانه خواهد داشت.
وی تأکید کرد: رسانهها باید این رویداد را جامع ببینند و ظرفیتهای انسانی، علمی، صنعتی، تاریخی و طبیعی فارس را در معرض نمایش بگذارند.
وی به حضور پررنگ نخبگان علمی فارس از جمله تیمهای هوش مصنوعی اشاره کرد و خواستار معرفی این مفاخر توسط رسانهها شد و گفت: گردشگری فارس ظرفیتی مهم است که میتواند بدون نیاز به کمک بیرونی، به رونق اقتصادی استان منجر شود.
گودرزی با اشاره به وصیت کوروش هخامنشی که نخستین دغدغهاش حفظ کشور از دشمن بود، گفت: دشمنان امروز نیز عزت و سربلندی ایران را نمیخواهند و رسانهها میتوانند نقشههای آنها را خنثی کنند.
وی گردشگری سلامت، صنعت و کشاورزی را از دیگر ظرفیتهای فارس دانست که رسانهها باید آنها را معرفی کنند.
حضور رسانهها در اکسپو و پیوند با سرمایهگذاران
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس از پیشبینی غرفه ویژه رسانهها در نمایشگاه اکسپو خبر داد و تأکید کرد : رسانهها حلقه وصل سرمایهگذاران و بخشهای اقتصادی هستند.
وی افزود: دیدن و بازنمایی فعالیتها توسط رسانهها امید و نشاط را در جامعه افزایش میدهد و حضور مؤثر آنها در این غرفه ضروری است.
گودرزی از برگزاری ستاد تسهیل ملی در جریان اکسپو فارس خبر داد و گفت: در این نشست با حضور مدیران ملی و استانی، مشکلات سرمایهگذاران بررسی و پیگیری خواهد شد. همچنین میز خدمت ملی در اکسپو راهاندازی میشود تا فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را مستقیماً مطرح کنند.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری فارس با تقدیر از تلاشهای صداوسیمای استان در معرفی دستاوردها، خواستار همافزایی همه رسانهها شد و گفت: رسانهها مکمل یکدیگرند و همافزایی آنها موجب افزایش اثرگذاری و دستیابی به نتایج بهتر خواهد شد.