دفتر فن بازار منطقه ای در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری گفت: دفتر فن‌بازار منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری در شهرکرد راه‌اندازی شد.

به گزارش ایلنا، حمید غفاری با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به نقش مؤثر فن‌بازارها در ارائه مشاوره و تبادل اطلاعات فناوری بین مراکز تحقیقاتی با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، این دفتر با محوریت شرکت شهرک‌های صنعتی و با حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افتتاح شد.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه فن‌بازار منطقه‌ای، مدیریت اطلاعات متناسب با نیازهای فناوری استان به‌منظور تسهیل در تبادل فناوری و سپس ارائه خدمات به جامعه هدف خواهد بود.

غفاری در ادامه خاطرنشان کرد: راه‌اندازی فن‌بازار منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری از نتایج تفاهم‌نامه بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و پارک فناوری پردیس  است که تحت نظارت فن‌بازار ملی ایران و در تعامل با مراکز فناوری مستقر در استان فعالیت می‌کند.

به گزارش ایلنا، این رویداد گامی مهم در جهت توسعه اکوسیستم نوآوری و فناوری استان و تسهیل ارتباط بین پژوهشگران و فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.

