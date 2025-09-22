«مداد نارنجی» در مازندران؛ رنگ آموزش بر چهره کودکان محروم
در آستانه سال تحصیلی، کمپین «مداد نارنجی» بنیاد دستان مهربان با توزیع کیف، کفش و لوازمالتحریر در مناطق محروم مازندران، رنگ آموزش را بر چهره کودکانی نشاند که با کمبود امکانات آموزشی دستوپنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه سال تحصیلی جدید، نهمین دوره کمپین «مداد نارنجی» بنیاد دستان مهربان با توزیع کیف، کفش و لوازمالتحریر در مناطق محروم مازندران، لبخند را مهمان چهرههای کودکانی کرد که رؤیای تحصیل را در دل دارند. این حرکت انسان دوستانه، نهتنها ابزار آموزش را فراهم آورد، بلکه پیام روشن همدلی و عدالت آموزشی را در سراسر استان طنینانداز کرد.
این کمپین باهدف حمایت از کودکان نیازمند و فراهمسازی شرایط برابر آموزشی در شهریورماه سال جاری اجرا شد. در فاز نخست، خانوادههای تحت پوشش بنیاد، پکهای کامل تحصیلی شامل کیف، کفش، دفتر، مداد و سایر اقلام ضروری را دریافت کردند. در ادامه، دامنه خدمترسانی به مناطق محروم استان گسترش یافت و تعداد قابلتوجهی از دانشآموزان در شهرستانهای مختلف مازندران از این حمایتها بهرهمند شدند.
نازنین نادری، مدیر بنیاد دستان مهربان شعبه مازندران، با اشاره به نقش آموزش در شکلگیری آینده کودکان، این کمپین را گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر دانست و ضمن قدردانی از مشارکت فعال خیرین و نیکوکاران، تأکید کرد که برگزاری موفقیتآمیز چنین رویدادهایی تنها با همدلی و همراهی مردم امکانپذیر است.
وی ابراز امیدواری کرد که در سالهای آتی نیز با توان و گستره بیشتری به حمایت از دانشآموزان نیازمند ادامه دهد و لبخند را مهمان چهرههای مشتاق یادگیری کند.