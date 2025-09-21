خبرگزاری کار ایران
در آستانه بازگشایی مدارس؛

شهرداری صدرا با پاکسازی مدارس به استقبال مهر رفت

شهرداری صدرا با پاکسازی مدارس به استقبال مهر رفت
در آستانه بازگشایی مدارس، شهرداری صدرا طرح ویژه استقبال از مهر را به منظور آماده سازی فضاهای آموزشی در این شهر آغاز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و اطلاع رسانی شهرداری صدرا،  در مرحله نخست این طرح که به پاکسازی محوطه داخلی مدارس اختصاص دارد، شست‌ و شو و نظافت فضای داخلی مدارس و معابر پیرامونی ۲۶ مدرسه فعال در شهر صدرا انجام می شود.

همچنین جمع‌آوری زباله، هرس درختان و ساماندهی فضای سبز از دیگر اقدامات این برنامه است.

 شهردار صدرا با بیان اینکه مانور عملیاتی استقبال از مهر در قالب یک بسته ارائه خدمات در چند حوزه انجام می‌گیرد، گفت: حوزه نخست به ارائه خدمات پاکسازی اختصاص دارد که تنظیف درون مدارس، جوی های آب مجاور آن ها و معابر منتهی به آموزشگاه ها را شامل میشود.

 مجتبی پارسایی، افزود: سازمان فرهنگی شهرداری نیز وظیفه نصب پرچم مقدس جمهوری اسلامی در مدارس و ایجاد المان های مخصوص آموزشی و فضای سازی مناسب با آغاز سال تحصیلی را بر عهده دارد.

 پارسایی با اشاره به اهمیت ایجاد محیطی پاکیزه و ایمن برای دانش‌آموزان ادامه داد: با مدیریت ترافیک و ایمن سازی خیابان‌های منتهی به مدارس، نصب سرعتگیر و تابلوها و علائم راهنمایی رانندگی و‌ هشدار خطر توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری صدرا، تلاش می کنیم محیط کاملا ایمن برای رفت و آمد دانش آموزان فراهم کنیم.

شهردار صدرا خاطرنشان کرد: شهرداری صدرا با تمام ظرفیت خود در کنار مجموعه آموزش و پرورش قرار دارد تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی سالم، شاداب و پرنشاط آغاز کنند و معتقدیم که ارتقای بهداشت عمومی و زیباسازی محیط مدارس، زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و افزایش کیفیت آموزش خواهد بود.

به گفته وی این عملیات تا پیش از آغاز رسمی سال تحصیلی ادامه دارد و همه مدارس شهر تحت پوشش خدمات مذکور قرار می‌گیرند.

 رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تبریک آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس، به تعامل مدیریت شهری صدرا با آموزش و پرورش این شهر اشاره کرد و گفت: در راستای همکاری شهرداری صدرا با آموزش و پرورش  فضا و محیط های اطراف تمام مدارس شهر صدرا همت شهرداری پاکسازی و شست و شو خواهد شد.

خداکرم فیروزمند با بیان اینکه تلاش ما این است دانش آموزان سال تحصیلی را با روحیه خوب و نشاط را شروع کنند، افزود: در بحث فضای سبز و سایر موضوعاتی مرتبط با بازگشایی مدارس نیز در شهرداری برنامه ریزی های مناسبی انجام شده است.

