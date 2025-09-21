تبریز می تواند الگوی کشوری برای تهیه تاریخ شفاهی باشد

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امیرخانی در جریان سفر به تبریز و معارفه مسعود برزگر جلالی به عنوان مدیر اسناد ملی شمال غرب کشور با ابراز قدردانی از تصمیم استاندار آذربایجان شرقی برای تدوین تاریخ شفاهی آذربایجان تاکید کرد: این پروژه از سالها قبل باید آغاز می شد که اینک به همت استاندار آذربایجان شرقی به شیوه جدیدی که می تواند الگویی برای کشور باشد، با پای کار آوردن همه دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها آغاز شده است.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح مهم فرهنگی و اسنادی، طلیعه امیدوار کننده ای برای ثبت و ضبط تاریخ گهربار آذربایجان که در سینه های بزرگان این دیار نهفته است، خواهد بود.

امیرخانی ادامه داد: طرح تهیه و تدوین تاریخ شفاهی آذربایجان، پروژه ای بسیار مهم و ارزشمند است و کجا بهتر از تبریز و آذربایجان که شروع کننده این پروژه مهم با این شکل جدید باشد؛ از خداوند متعال برای ایشان و همکاران شان آرزوی توفیق الهی در اجرای این کار مهم فرهنگی مسئلت می نمایم.

