به گزارش ایلنا، آقاجانی دلاور، مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با همکاری نیروی انتظامی در روستای کاسگرمحله این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: تغییر کاربری‌های غیرمجاز در زمینی به مساحت یک هزار و 600 مترمربع شامل تفکیک، جاده‌سازی و شن‌ریزی در اراضی کشاورزی بود که با دستور قضایی قلع‌وقمع شد.

این مسئول با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، تأکید کرد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای حفظ و حراست از این اراضی استفاده می‌کند.

آقاجانی دلاور در پایان افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، علاوه بر تهدید امنیت غذایی، باعث تخریب محیط‌زیست و کاهش تولیدات کشاورزی می‌شود و جلوگیری از این پدیده نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط است.

