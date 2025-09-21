قلعوقمع 75 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی بابلسر
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسرگفت:75 قطعه تغییر کاربری غیرمجاز در شهرستان بابلسر در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی قلعوقمع و به چرخه تولید بازگردانده شد.
به گزارش ایلنا، آقاجانی دلاور، مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اعلام این خبر گفت: این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و با همکاری نیروی انتظامی در روستای کاسگرمحله این شهرستان به اجرا درآمد.
وی افزود: تغییر کاربریهای غیرمجاز در زمینی به مساحت یک هزار و 600 مترمربع شامل تفکیک، جادهسازی و شنریزی در اراضی کشاورزی بود که با دستور قضایی قلعوقمع شد.
این مسئول با اشاره به اهمیت حفظ اراضی کشاورزی، تأکید کرد: جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد خواهد کرد و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حفظ و حراست از این اراضی استفاده میکند.
آقاجانی دلاور در پایان افزود: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، علاوه بر تهدید امنیت غذایی، باعث تخریب محیطزیست و کاهش تولیدات کشاورزی میشود و جلوگیری از این پدیده نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای ذیربط است.