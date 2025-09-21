اتصال بیش از ۷۴۰۰ مشاور املاک فارس به سامانه کاتب

به گزارش ایلنا، کاظم احمدی در این نشست که با حضور معاون و کارشناسان امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس، نمایندگان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اتحادیه مشاورین املاک، اصناف، اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و رؤسای ادارات ثبتی و اتحادیه‌های شهرستان‌ها گفت: تمرکز اصلی این قانون بر اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و ثبت قراردادهای یکسان است که تاکنون با تعامل اتحادیه املاک مرکز استان و همراهی دادگستری فارس، بخش عمده‌ای از آن تحقق یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت آموزش مشاوران املاک افزود: تاکنون دو همایش منطقه‌ای در شیراز و اقلید با حضور نزدیک به ۸۰۰ مشاور املاک برگزار شده و برنامه‌ریزی برای برگزاری کارگاه‌های مشابه در شهرستان‌های کازرون، نی‌ریز و لارستان طی ماه‌های آینده انجام گرفته است.

احمدی همچنین از تدوین و انتشار جزوه آموزشی قانون الزام توسط کارشناسان اداره کل ثبت خبر داد که هدف آن ارتقای آگاهی فعالان حوزه املاک در خصوص نحوه ثبت قراردادهای یکسان در سامانه کاتب است.

در ادامه نشست، شهرام نامدار رئیس اتحادیه مشاورین املاک شیراز، آموزش نحوه اتصال به سامانه کاتب و استفاده از قراردادهای یکسان را به حاضران ارائه کرد.

همچنین کارشناسان حاضر در کارگروه با تبادل نظر و هم‌اندیشی، پیشنهادهایی برای اجرای بهتر قانون مطرح و در پایان مصوباتی نیز تصویب شد.

