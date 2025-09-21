خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت ۱۴۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان خودرو BMW و کالای دخانی در البرز

محکومیت ۱۴۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان خودرو BMW و کالای دخانی در البرز
کد خبر : 1689167
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از صدور احکام محکومیت برای دو پرونده قاچاق خودرو BMW و کالای دخانی در مجموع به ارزش بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی اظهار داشت: در نخستین پرونده، قاچاق کالای دخانی به ارزش ۴۰ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات کرج بررسی شد.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن اسناد قانونی و مدارک معتبر، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام متخلف را محرز دانست و او را علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف‌شده، به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

وی ادامه داد: این محموله شامل سه هزار نخ سیگار خارجی، هشت هزار و ۵۰۰ بسته ۵۰ گرمی و ۱۵۰ قوطی ۲۵۰ گرمی تنباکو بود که از انبار یک شرکت توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی کشف و گزارش آن به تعزیرات ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در خصوص پرونده دوم نیز گفت: قاچاق یک دستگاه خودروی گذر موقت BMW به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال در همان شعبه بررسی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و گذشت یک‌سال و شش روز از تاریخ اعتبار پلاک، متخلف علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش خودرو محکوم شد.

رزاقی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی البرز در جریان گشت‌زنی این خودروی مشکوک را شناسایی و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی