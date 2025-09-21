محکومیت ۱۴۴ میلیارد ریالی قاچاقچیان خودرو BMW و کالای دخانی در البرز

به گزارش ایلنا از البرز، سلیمان رزاقی اظهار داشت: در نخستین پرونده، قاچاق کالای دخانی به ارزش ۴۰ میلیارد و ۲۷۸ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات کرج بررسی شد.

وی افزود: با توجه به ارائه نشدن اسناد قانونی و مدارک معتبر، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام متخلف را محرز دانست و او را علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف‌شده، به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

وی ادامه داد: این محموله شامل سه هزار نخ سیگار خارجی، هشت هزار و ۵۰۰ بسته ۵۰ گرمی و ۱۵۰ قوطی ۲۵۰ گرمی تنباکو بود که از انبار یک شرکت توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی کشف و گزارش آن به تعزیرات ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز در خصوص پرونده دوم نیز گفت: قاچاق یک دستگاه خودروی گذر موقت BMW به ارزش ۱۰۳ میلیارد و ۹۰۶ میلیون ریال در همان شعبه بررسی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و گذشت یک‌سال و شش روز از تاریخ اعتبار پلاک، متخلف علاوه بر ضبط خودرو به پرداخت جزای نقدی معادل ارزش خودرو محکوم شد.

رزاقی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی البرز در جریان گشت‌زنی این خودروی مشکوک را شناسایی و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

انتهای پیام/