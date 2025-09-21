به گزارش ایلنا، در هفته چهارم لیگ برتر و در دیدار فجر سپاسى و ذوب آهن، حادثه اى ناگوار رخ داد؛ وزش باد باعث شد یک ورق آلومینیومى، بخشى از پوشش فلزى یا سینى کانال برق، به دلیل نقص در پیچ و اتصال، از سقف جدا شده و بر روى تماشاگران سقوط کند. این ورق مستقیماً به صورت یکى از هواداران برخورد کرد و منجر به جراحت شدید او شد.

علت حادثه، نقص در اجراى اتصالات سقف عنوان شده و مسئولان، پیمانکار مربوطه را به دلیل نبود پیچ مناسب یا اتصال محکم، مقصر دانسته اند. عدم تست کامل شرایط آب و هوایى و طراحى فنى ناکافى سازه، باعث شد مقاومت سازه در مواجهه با باد شدید ناکافى باشد.

​برخى امکانات جانبى ورزشگاه، از جمله نرده کشى، نرده حفاظتى، مسیر ورودى ویژه بانوان و گیت هاى ورودى هنوز تکمیل نشده اند و احتمال وجود نقص در استانداردهاى ایمنى شبانه یا نورپردازى کامل نیز وجود دارد.

پس از این حادثه، گواهى ایمنى ورزشگاه تعلیق شد و سازمان لیگ اعلام کرد تا زمان تأمین ایمنى سقف و سایر بخش ها، برگزارى مسابقات در این ورزشگاه ممنوع است. فشار زمانى براى آماده سازى ورزشگاه در مدت محدود، از عوامل اصلى حادثه ذکر شده و مسئولان اشاره کرده اند که ورزشگاه هنوز تا رسیدن به « گرید ملى » فاصله دارد.

پیش‌تر، تصاویر متعددی از حضور مسئولان در این مجموعه و گرفتن عکس‌های یادگاری منتشر شده بود؛ تصاویری که بیش از آنکه نشانی از تعهد به ایمنی و کیفیت باشند، بیشتر به نمایش تبلیغاتی و ابزاری برای القای دستاوردسازی شباهت داشتند.

در پى این حادثه، مدیرکل ورزش و جوانان فارس رسماً از مردم عذرخواهى کرد و اعلام کرد که موضوع به صورت قانونى بررسى خواهد شد و ورزشگاه پارس تا ارائه تأییدیه ایمنى و امنیتى جدید و رفع نواقص، حق میزبانى بازى ها را نخواهد داشت.

تصویر مصدومان و تلاش براى درمان آنان، یادآور شکنندگى شرایط موجود و فاصله میان استانداردهاى اعلام شده و واقعیت است و با وجود دریافت تاییدیه ها، این حادثه نشان داد که تأییدیه صرفاً روى کاغذ کفایت نمى کند و روحیه پیشگیرانه در مدیریت ورزشگاه ها به شدت کمرنگ است.

روایت یک تماشاگر از اتفاقات ورزشگاه پارس

یکی از تماشاگران حاضر در ورزشگاه پارس شیراز درباره حوادث رخ داده در جریان دیدار اخیر به ایلنا گفت: شنبه شب در طبقه بالا، سمت ضلع شمالی و نزدیک اسکوربورد بودم. در اواخر نیمه اول ناگهان یکی از ورقه‌ها از سقف کنده شد و روی سر چند تماشاگر سقوط کرد. همین موضوع باعث شد همه تماشاگران دچار ترس و وحشت شوند. در همان نیمه اول دوباره یک ورق دیگر سقوط کرد و عملاً توجه همه از بازی پرت شد و فقط بالای سرشان را نگاه می‌کردند.

وی ادامه داد: با شروع نیمه دوم، خیلی‌ها تصمیم گرفتند ورزشگاه را ترک کنند اما به دلیل پر بودن سایر طبقات، دوباره در جای خود ماندند. من هم در همان لحظات دیدم دقیقاً بالای سرم یک ورق کنده شده و آویزان مانده بود. کمی بعد هم یک ورق دیگر چند متر آن‌طرف‌تر سقوط کرد. حتی فردی که آسیب دیده بود، مشغول تماشای همان ورق بود که ناگهان یکی دیگر از سمت دیگر جدا شد و مستقیم به صورت او برخورد کرد. حدود ١٠ تا ١۵ دقیقه بعد هم آن ورق آویزان سقوط کرد، اما چون تماشاگران تخلیه کرده بودند به صندلی‌های خالی اصابت کرد.

مقصر دانستن نهادى خاص مطرح نیست

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به حادثه اخیر در ورزشگاه پارس شیراز، جزئیات این اتفاق و وضع مصدومان را تشریح کرد.

رحیم خداجو در گفت و گو با ایلنا گفت: حادثه اى که رخ داد، مربوط به داکت هاى طبقه بالا بوده که بررسى هاى فنى آن در حال انجام است؛ اگر احتمالاً سهل انگارى بوده باشد پیگیرى ها براى آن ادامه دارد تا نتیجه قطعى مشخص و به جامعه ارائه شود.

وی با ابراز تاسف از وقوع این اتفاق، افزود: خوشبختانه حادثه ختم به خیر شد و تنها ٤ نفر آسیب دیدند که ٣ نفرشان به صورت سرپایى درمان شدند و تنها یک نفر دچار آسیب جدى ترى شد که آن هم با پیگیرى پزشکان شرایط مطلوب ترى پیدا کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس تأکید کرد: این ورزشگاه پیش از برگزارى مسابقات، تاییدیه هاى لازم از فدراسیون مربوطه را دریافت کرده بود و موضوع مقصر دانستن نهادى خاص در این زمینه مطرح نیست؛ هدف اصلى، رعایت استانداردها و ایمن سازى مجموعه است.

وى اضافه کرد: ورزشگاه همچنان بخش هایى در حال تکمیل دارد و اگرچه زمین مسابقه، رختکن ها، ورودى ها و امکانات اصلى آماده بود هاند، اما برخى خرده کارى هاى جزئى و سهل انگارى ها مى تواند موجب چنین حوادثى شود.

اقدامات لازم براى ایمن سازى ورزشگاه ها در حال پیگیرى است

مدیرکل ورزش و جوانان فارس درباره حادثه اخیر ورزشگاه پارس شیراز و وضع مسابقات، گفت: پیگیرى مسائل ایمنى و استانداردسازى مجموعه ها در دستور کار قرار دارد و تمام تلاش بر برگزارى مسابقات با امنیت کامل است.

وى با اشاره به ریزه کارى ها و نقاط ایمنى که باید اصلاح شوند، افزود: این اقدامات در حال انجام است و ورزشگاه پارس شیراز از سوى فدراسیون مورد تایید قرار گرفته است. نامه هاى سازمان لیگ در خصوص مسائل جزئى نیز در راستاى ارتقاى استانداردها و تضمین ایمنى مسابقات است و هدف، برگزارى مسابقات با کیفیت و بدون مخاطره براى تماشاگران است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در پاسخ به پرسش درباره احتمال برگزارى بازى فجر شهید سپاسى در خارج از شیراز، عنوان کرد: چنین تصمیمى در دستور کار نیست و هیچ دیدگاهى مبنى بر عدم میزبانى تیم در شیراز وجود ندارد.

وى تأکید کرد: همه دست اندرکاران، از جمله فدراسیون، در کنار باشگاه هستند تا میزبانى شایسته اى براى تیم فجر فراهم شود.

خداجو درباره زیرساخت هاى ورزشگاه ها نیز گفت: بسیارى از امکانات سال ها پیش ساخته شده و بخشى از زیرساخت ها مستهلک شده اند، بنابراین بررسى و اصلاح نقاط ضعف براى ارتقاى ایمنى و کیفیت مسابقات ضرورى است.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس با اشاره به اینکه حوادث نادر رخ داده در ورزشگاه ها، مانند حادثه اخیر، باعث شده تا توجه ویژه اى به استانداردسازى و پیشگیرى از بروز مشکلات مشابه صورت گیرد، تأکید کرد: تلاش مسئولان بر حفظ سلامت شهروندان و ایمنى ورزشکاران است و تمامى اقدامات در راستاى تضمین برگزارى مسابقات با کمترین خطر و بیشترین امنیت انجام مى شود.

مستهلک شدن زیرساخت ها مى تواند در وقوع حوادث اثرگذار باشد

مدیرکل ورزش و جوانان فارس در پاسخ به پرسش دیگرى درباره وضع زیرساخت هاى ورزشگاه پارس شیراز وارتباط آن با وقوع حادثه اخیر، توضیح داد: بخشى از امکانات ورزشگاه طى سال ها مستهلک شده اند؛ هر سازه و مصالحى یک عمر مفید دارد و ورزشگاه پارس نیز شرایط خاص خود را دارد؛ نمى توان گفت که صرفاً مستهلک شدن زیرساخت ها باعث حادثه شده، اما این موضوع مى تواند اثرات قابل توجهى در وقوع مشکلات و حوادث داشته باشد.

وى خاطرنشان کرد: بررسى دقیق از نظر فنى و استانداردهاى لازم باید توسط کارشناسان استانداردسازى انجام شود تا علت ها و نقاط ضعف مشخص و اصلاح شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس تأکید کرد: تلاش شده تا ورزشگاه در چند هفته اخیر آماده برگزارى مسابقات شود و اقدامات اصلاحى و استانداردسازى نیز در حال پیگیرى است. وى یادآور شد: هدف اصلى، پیشگیرى از حوادث و حفظ ایمنى ورزشکاران و تماشاگران است.

مشکلات ورزشگاه پارس در حال پیگیرى و رفع است

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى فارس نیز درباره مسائل و نواقص ورزشگاه پارس شیراز و اقدامات انجام شده پس از حادثه اخیر، گفت: پیگیرى ها براى رفع مشکلات ادامه دارد و تلاش بر برگزارى مسابقات با ایمنى کامل است.

محمود رضایى کوچى در گفت و گو با ایلنا افزود: برخى کمبودها و نیازمندى هاى تجهیزات شامل میز، صندلى و امکانات جانبى بوده که در حال برطرف شدن است و حادثه اخیر ارتباط مستقیمى با این کمبودها نداشته است.با این حال، اتفاق رخ داده نباید پیش مى آمد و بررسى هاى فنى و کارشناسى براى شناسایى علت دقیق ادامه دارد.

معاون استاندار فارس ادامه داد: اخطارهاى لازم از سوى استاندارى به مدیرکل برنامه و پیمانکار صادر شده و همه موضوعات در حال پیگیرى و رفع هستند.

وى تأکید کرد: رفع نواقص و استانداردسازى مجموعه، مانعى براى برگزارى مسابقات ایجاد نمى کند و روند برگزارى مسابقات با توجه به حل مشکلات ادامه خواهد یافت.

رضایى کوچى یادآور شد: تعلیق ایجاد شده در ورزشگاه به معناى تعطیلى نیست بلکه فرصتى براى رسیدگى به مشکلات و بررسى مجدد وضع مجموعه است و پس از تکمیل اصلاحات، جریان مسابقات دوباره از سر گرفته مى شود.

گواهى ایمنى و امنیتى ورزشگاه پارس شیراز باطل شد

سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه اى به هیئت فوتبال استان فارس و اداره کل ورزش و جوانان این استان از ابطال گواهى ایمنى و امنیتى ورزشگاه پارس شیراز خبر داد.

با توجه به اتفاق ناگوارى که در مسابقه فجر شهید سپاسى و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ برتر در ورزشگاه پارس شیراز رخ داد و منجر به مصدومیت شمارى از تماشاگران شد، گواهى ایمنى و امنیتى ورزشگاه مذکور باطل شد و تا رفع کلیه ایرادات زیر امکان برگزارى مسابقات در ورزشگاه پارس شیراز وجود ندارد.

ایمنى سقف ورزشگاه وافزایش ارتفاع نرده ها الزاماتى که باید در این ورزشگاهاصلاح شود .

پس از رفع ایرادات و صدور گواهى ایمنى و امنیتى جدید توسط مقامات استان مجددا بازدید از این ورزشگاه انجام مى شود و در صورت ایمن بودن ورزشگاه مجوز برگزارى مسابقات در آن صادر خواهد شد.

این حادثه تلنگری جدی به مدیران و تصمیم‌گیران است که به جای تمرکز بر نمایش‌های تبلیغاتی و عکس‌های یادگاری، بر کیفیت، ایمنی و مسئولیت‌پذیری تمرکز کنند.

انتهای پیام/