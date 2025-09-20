مدیر باید ریسک پذیر باشد

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری فارس، جلسه ستاد مدیریت بحران استان فارس به ریاست حسینعلی امیری، استاندار فارس، و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد مدیریت بحران استانداری و مسئولان مرتبط برگزار شد. هدف از این نشست بررسی عملکرد استان در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر و تصویب راهکارهای ارتقاء آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی آینده بود.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در ابتدای این نشست با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای ستاد مدیریت بحران، ضمن اشاره به همدلی، برادری، انسجام و هماهنگی مثال‌زدنی در استان، تأکید کرد که تجربه جنگ دوازده‌روزه، الگویی جدید از مدیریت بحران را در فارس رقم زد که قابلیت ثبت، مستندسازی و ارائه به عنوان الگو در سطح ملی دارد.

وی گزارش عملکرد استان فارس را موجب اعتبار و آبرو برای مدیران استان دانست و از همه اعضای ستاد مدیریت بحران تقدیر و تشکر کرد.

امیری همچنین از حمایت‌های معنوی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان، آیت‌الله دژکام، در ایام بحران قدردانی کرد و افزود که ایشان با رهنمودهای ارزشمند و حضور معنوی خود، دلگرمی بزرگی برای مجموعه مدیریت استان بودند.

وی از تشکیل جلسه شورای تأمین و ستاد مدیریت بحران بلافاصله پس از آغاز تجاوز دشمن خبر داد و تأکید کرد: که در این شرایط نیروهای مسلح نباید دغدغه‌ای جز جنگ داشته باشند و اولویت اول، تأمین نیازهای آنان است.

وی افزود که حل مشکلات مردم در شرایط مختلف و از جمله شرایط جنگی اگر با قصد قربت انجام گیرد، موجب رحمت الهی و ذخیره آخرت خواهد شد، امیری تأکید کرد: در این راه قطعاً اعتماد به خداوند، کلید عبور از بحران‌هاست.

در این جلسه، تعدادی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و تجربیات حاصل از مدیریت بحران در جریان جنگ دوازده‌روزه را ارائه کردند و ضمن بیان نقاط قوت، به برخی خلأها و نیازهای زیرساختی نیز اشاره داشتند که مقرر شد در قالب آسیب‌شناسی دقیق، به سطح ملی و استانی منعکس شود.

