در نشست توجیهی سرویس مدارس شیراز مطرح شد؛
اولویت نخست مدیریت شهری حل مشکل ترافیک و تسهیل تردد است
اختصاص ۸۰ درصد بودجه عمرانی به حوزه حملونقل و ترافیک
در نشست و دوره آموزشی توجیهی مدیران اجرایی سرویس مدارس شیراز، با تأکید بر حل گرههای ترافیکی، ارتقای ایمنی دانشآموزان و شفافیت مالی، بر تخصیص ۸۰ درصد بودجه عمرانی به حملونقل و اجرای طرحهای زیرساختی و فرهنگی با محوریت رانندگان بهعنوان سفیران فرهنگی شهر تأکید شد.
به گزارش ایلنا، شهردار شیراز، اولویت نخست مدیریت شهری را حل مشکل ترافیک و تسهیل تردد در شهر دانست.
محمدحسن اسدی، اعلام کرد: ۸۰ درصد از بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری شیراز، معادل حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان، به پروژههای عمرانی بهویژه حوزه حملونقل اختصاص یافته است.
اسدی این پروژهها را شامل احداث و تکمیل چهار خط مترو، ساخت خیابانهای جدید، تقاطعهای غیرهمسطح، زیرگذرها، خرید ناوگان اتوبوس و تاکسی، و نصب علائم و سامانههای هوشمند پایش تصویری عنوان کرد.
شهردار شیراز با تأکید بر اهمیت ایمنی سرویس مدارس، انتخاب رانندگان دارای صلاحیت حرفهای و اخلاقی را برای جلب اعتماد خانوادهها ضروری دانست.
وی همچنین یادآور شد که در کنار توسعه زیرساختها، ارتقای فرهنگ شهروندی نیز همزمان دنبال میشود.
به گفته اسدی، رشد جمعیت و جایگاه زیارتی، سیاحتی و اقتصادی شیراز، لزوم آمادگی مدیریت شهری برای اداره کلانشهری بزرگتر را دوچندان کرده است.
رانندگان، امانتداران و خانواده سوم دانشآموزان
سرپرست معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز، رانندگان سرویس مدارس را امانتداران فرزندان شهر و خانواده سوم دانشآموزان خواند.
به باور محمد فرخزاده، رعایت انضباط رانندگی، ایجاد امید، حفظ نظافت، آراستگی ظاهری، خوشرویی و ادب باید به اصول همیشگی رفتار رانندگان تبدیل شود.
فرخزاده از اجرای یک طرح فرهنگی ویژه خبر داد که بر پایه آن رانندگانی که طی سال تحصیلی بیش از ۱۰۰ شعر، ضربالمثل، نکته اخلاقی، یک جزء قرآن یا بیش از ۱۰۰ نکته از قوانین راهنماییورانندگی به دانشآموزان منتقل کنند، مشمول جوایز ویژه خواهند شد.
معاون شهردار شیراز، این کلانشهر را الگویی از انضباط و پاکیزگی در کشور معرفی کرد و رعایت مداوم قوانین، را از عوامل اصلاح رفتار فردی و بهبود کلی فرهنگ ترافیک دانست.
شفافیت مالی و نقش فرهنگی سرویس مدارس
سرپرست سازمان حملونقل مسافر شهرداری شیراز، هم سرویس مدارس را ضرورتی زیستی و اجتماعی برشمرد که به دلیل مسافت رفتوآمد برخی دانشآموزان، تأثیر مستقیمی بر جریان ترافیک شهری دارد.
رامین طالبی با اشاره به پیشپرداخت سهمیلیونتومانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز توضیح داد که این مبلغ تضمینی برای اجرای خدمات بوده و مستقیماً از هزینه نهایی سرویس کسر میشود و به هیچ عنوان وجه اضافی از خانوادهها دریافت نخواهد شد.
طالبی تأکید کرد: اطلاعرسانی شفاف این موضوع از سوی مدیران به خانوادهها الزامی است تا از هرگونه سوءبرداشت جلوگیری شود.
سرپرست سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز همچنین رانندگان سرویس مدارس را سفیران فرهنگی شهر دانست که در ارتقای فرهنگ شهروندی و گسترش آموزشهای ایمنی نقش گستردهای دارند.
به گفته وی، آغاز سال تحصیلی فرصت مناسبی است تا با همکاری مدیران، مدارس و رانندگان، خدمات ایمنتر و با کیفیتتری ارائه شود.
بنابراین گزارش، نشست مدیران اجرایی سرویس مدارس شیراز با نگاهی جامع به ابعاد عمرانی، ایمنی، فرهنگی و مالی برگزار شد. اشتراک نظر مدیران شهری، ایجاد هماهنگی میان مدارس، شرکتها و رانندگان و بهرهگیری از فرصت آغاز سال تحصیلی برای ارتقای خدمات، به عنوان مسیر پیشرو مورد تأکید قرار گرفت.