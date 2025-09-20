مازندران؛ پایلوت اشتغال زنان سرپرست خانوار و الگوی نوآوری کارآفرینی

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران که صبح شنبه در استانداری این استان برگزار شد، با اشاره به نقش حمایتی نمایندگان مجلس استان از زنان، بر اهمیت وفاق و همدلی برای تحقق ایرانی آباد و زندگی بهتر برای هموطنان تاکید کرد.

وی با بیان اینکه استان مازندران به دلیل درک عمیق نمایندگان و توانایی هماهنگی استاندار به عنوان پیشرو در این طرح انتخاب شده است، ابراز امیدواری کرد که نتایج این پایلوت، نقشه راهی برای سایر نقاط کشور باشد.

تحلیل جامع اشتغال زنان؛ فراتر از یک نسخه واحد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه زنان جامعه یک گروه همگن نیستند، به تشریح رویکرد جدید در حوزه اشتغال زنان پرداخت و گفت: ما با طیف‌های مختلفی از زنان مواجه هستیم که باید بر اساس سن، سبک زندگی، معیشت و جغرافیای زندگی دسته‌بندی شوند. نمی‌توانیم یک نسخه واحد برای همه بپیچیم و انتظار حل تمامی مسائل را داشته باشیم.

وی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته، این معاونت به ۹ گروه متمایز از زنان در حوزه اشتغال و کارآفرینی دست یافته است؛ زنان با معیشت شکننده که عموماً در دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی قرار دارند و تحت حمایت نهادهایی چون بهزیستی و کمیته امداد هستند.

زنان خانه‌دار که اولویت آن‌ها، اشتغالی است که امکان حضورشان در کنار خانواده و رسیدگی به فرزندان را فراهم کند.

زنان سرپرست خانوار؛ این گروه شامل زنانی است که به دلیل فوت همسر (که ۷۰ درصد موارد را شامل می‌شود) یا طلاق، مسئولیت اقتصادی خانواده را بر عهده گرفته‌اند. آمارهای موجود حاکی از وجود ۶.۵ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور است.

زنان روستایی و عشای؛ گروهی که با ویژگی‌های خاص جغرافیایی و فرهنگی خود، نیازمند برنامه‌ریزی متناسب هستند.

زنان فنی فاقد شغل؛ این گروه آموزش‌های لازم را دیده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند وارد بازار کار شوند.

زنان دانشجو و دانش‌آموخته؛ بیشترین متقاضیان اشتغال در این گروه قرار دارند.

زنان کارآفرین؛ کسانی که کسب‌وکارهای جدید ایجاد کرده و برای دیگران اشتغال‌زایی می‌کنند.

زنان مستعد خوداشتغالی؛ علاقه‌مند به راه‌اندازی کسب‌وکار شخصی خود هستند و زنان توانمند در سازمان‌ها؛ گروهی که می‌توانند در سازمان‌ها نقش موثری ایفا کنند.

شکاف استعداد و فرصت؛ چالش نوآوری زنان

بهروز آذر با اشاره به اینکه ۶۴ درصد از متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها دختران هستند و زنان ۲۴ درصد اختراعات کشور را به خود اختصاص داده‌اند (بیش از نرم جهانی ۱۴-۱۷ درصد)، به شکاف موجود میان استعداد علمی و حضور عملی زنان در عرصه‌های مدیریتی و کارآفرینی اشاره کرد.

وی گفت: این آمار نشان‌دهنده توانایی‌های علمی فوق‌العاده زنان ماست، اما تنها ۱۲ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان توسط زنان اداره می‌شود. این شکاف عمیق، نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای ورود زنان به عرصه‌های مدیریتی و کارآفرینی است.

کسب‌وکارهای خانوادگی؛ موتور محرکه اقتصاد و ظرفیت بومی مازندران

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی را یکی از سیاست‌های کلیدی دولت چهاردهم معرفی کرد و افزود: در سطح جهان، ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی از طریق کسب‌وکارهای خانوادگی حاصل می‌شود. ما نیز در کشور، ظرفیت‌های عظیمی در این زمینه داریم که مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با تاکید بر پتانسیل‌های بومی استان مازندران در حوزه‌های بوم‌گردی، صنایع دستی و گردشگری، این ظرفیت‌ها را بستری مناسب برای توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی دانست.

نقشه راه کارآفرینی؛ از مشتری تا بازار جهانی

بهروز آذر بر لزوم تکمیل زنجیره کارآفرینی و شروع از نقطه مشتری تاکید کرد و گفت: نمی‌توان صرفاً تولید کرد و منتظر مشتری ماند. باید ذائقه مشتری را شناخت، زیرا مشتری قهرمان خرید است.

وی همچنین به حمایت دولت از محصولاتی که با فرهنگ و آیین‌ها پیوند دارند و قابلیت فروش جهانی دارند، اشاره کرد.

بهروز آذر بر اهمیت بازاریابی دیجیتال، ارتباط با پلتفرم‌ها و شناسایی بازار بر اساس نیازهای آن، به عنوان گام‌های اساسی برای موفقیت در حوزه اشتغال و کارآفرینی زنان تاکید کرد و از مدیران مربوطه خواست تا در این مسیر یاری‌رسان باشند.

انتهای پیام/