قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان و هر دلار ۱۰۲هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۰ هزار و ۷۴۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

