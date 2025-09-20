قیمت طلا، سکه و ارز در بازار شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۹۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۹ میلیون و ۱۸۹ هزار تومان و هر دلار ۱۰۲هزار و ۸۰۰ تومان و هر یورو ۱۲۰ هزار و ۷۴۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.