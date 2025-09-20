صدور حکم قضایی سارق اسیدپاش با تحمل ۳۰ سال حبس

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سعید جزایی در توضیح این پرونده با تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با مرتکبین جرائم خشن و برهم زنندگان امنیت اجتماعی به ویژه سارقین خشن و به عنف، افزود: چندی پیش گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره سرقت به عنف از جمله سرقت با زور، تهدید و ترساندن، در یکی از محله‌های شهر اراک از سوی ضابطین وصول شد.

وی ادامه داد: سارق تحت عنوان مأمور اداره آب وارد منزل شاکیه شده و اقدام به سرقت طلاجات وی شامل ۹ حلقه النگو با توسل به زور، ضرب و جرح و اسید پاشی کرده است. در این راستا بلافاصله پرونده‌ای در این خصوص در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اراک تشکیل و با دستور فوری بازپرس پرونده، تلاش برای دستگیری سارق آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: پس از انجام تحقیقات اولیه و صدور دستورات قضایی، ضابطین با انجام اقدامات فنی و پایش تصویری موفق به شناسایی هویت و محل اختفا سارق شده و در عملیات منسجم و هماهنگ در یکی از شهرهای مرزی پیش از خروج از کشور دستگیر شد. متهم پس از تفهیم اتهام و اعتراف به بزه‌های ارتکابی، با قرار بازداشت راهی زندان شد.

حجت‌الاسلام جزایی تصریح کرد: پس از صدور کیفرخواست و انجام فرایند دادرسی، در دادگاه کیفری شعبه یک استان مرکزی، به ۳۰ سال حبس درجه یک بابت جرم اسید پاشی، به همراه ۱۰ سال حبس بابت سرقت مقرون به آزار، ۷۴ ضربه شلاق بابت سرقت و از بابت جنبه خصوصی جرم به قصاص، دیه و رد مال محکوم شد که اشد مجازات در مورد وی اجرا خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به دستورات و تأکیدات ابلاغی رئیس قوه قضاییه در خصوص سرعت و برخورد سخت و قاطع با جرم سرقت بالاخص سرقت مسلحانه و مقرون به آزار تأکید کرد: دادگستری استان مرکزی با بکارگیری تمهیدات قانونی در مقابله با جرائم علیه امنیت و آسایش مردم و اجرای مجازات این‌گونه مرتکبین اهتمام ویژه‌ای داشته و دارد.

انتهای پیام/