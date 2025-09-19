به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، فرزاد ربیعی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گیلانغرب از مهار کامل آتش‌سوزی در گردنه «مله‌نی» ارتفاعات منطقه نسار قیطول بهراوندی در محدوده دهستان حیدریه خبر داد. وی اعلام کرد که این آتش‌سوزی از روز گذشته آغاز شده بود و با توجه به سخت‌گذر بودن منطقه و وزش باد شدید، عملیات مهار با دشواری‌های قابل توجهی روبه‌رو شد.

ربیعی با بیان اینکه از همان دقایق نخست وقوع حادثه، نیروهای مردمی، ماشین‌آلات آتش‌نشانی، دستگاه‌های عضو مدیریت بحران، یگان‌های حفاظت منابع طبیعی و محیط زیست و انجمن‌های مردم‌نهاد به محل حادثه اعزام شدند، گفت: «همکاری گسترده و هماهنگی میان نیروهای مختلف و مشارکت فعال اهالی منطقه نقش مهمی در مهار آتش داشت.»

وی افزود: «با تلاش شبانه‌روزی نیروهای حاضر در محل، امروز موفق شدیم آتش را به طور کامل مهار کنیم و از گسترش آن به دیگر بخش‌های جنگلی و مراتع جلوگیری به عمل آید.»

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گیلانغرب دلیل وقوع این آتش‌سوزی‌ها را عمدتاً انسانی دانست و تأکید کرد که بررسی دقیق علت حادثه در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: «آگاهی بخشی به مردم و جلوگیری از ورود عوامل انسانی خطرساز به مناطق جنگلی، از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند وقوع چنین حوادثی را کاهش دهد.»

ربیعی در پایان با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای امدادی و مشارکت مردمی، از اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از آتش‌سوزی‌های انسانی سخن گفت و بر لزوم همکاری مستمر دستگاه‌ها و مردم برای حفظ امنیت محیط زیست تأکید کرد.

