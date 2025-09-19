به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین گفت: یکی از مصادیق تقوا پرهیز از سیاست زدگی و جناح بازی در جامعه به ویژه در عرصه علم و فرهنگ است، مدیران کشوری و مدیران ارشد استانی شخصی را برای مدیریت یکی از مجموعه های علمی و فرهنگی استان انتخاب می کنند، اینکه تعدادی از اساتید بزرگوار نامه بنویسند و مدیران ارشد استان را تحت فشار قرار بدهند که چرا فلانی باید مدیر باشد، و یکی از ادله‌شان هم این باشد که فلانی از جناح ما نیست، آیا این رفتارها با تقوای الهی سازگاری دارد؟ هرگز چنین نیست.

وی یادآور شد: ما چه زمانی قرار است دست از این جناح بازی ها و سیاست زدگی ها برداریم؟ تا چه زمانی می خواهیم اصولگرا و اصلاح طلب را در مقابل هم قرار دهیم؟ این دوگانه های خودساخته و تفرقه افکن نباید بر سر زبان ها جاری شود، اصلاح طلب اگر اصلاح طلب حقیقی باشد، مگر می شود به اصول گرایش نداشته و اصول را محترم نشمارد؟ اصولگرا هم اگر اصولگرای واقعی باشد مگر می شود به دنبال اصلاح نباشد؟

امام جمعه قزوین اظهار کرد: اصولگرای حقیقی اصلاح‌طلب است و اصلاح‌طلب حقیقی هم اصولگراست، این جناح‌بندی‌ها و سیاست‌زدگی‌ها معنا ندارد، همان طور که نیروهای نظامی و انتظامی نباید در عرصه های سیاسی، حزبی و جناحی ورود کنند و عرصه نظامی را به این امور آلوده کنند، به همان دلیل هم باید مدیران و اساتیدی که در عرصه علم، فرهنگ و معنویت کار می‌کنند، مطلقا از سیاست‌زدگی، حزب‌گرایی و جناح‌بازی پرهیز کنند.

آیت‌الله مظفری عنوان کرد: بنده این عزیزان را نصیحت می کنم که «أین تذهبون»؟ به کجا دارید می روید، چه می کنید؟ شما اگر نسبت به علم و فرهنگ دغدغه‌مند هستید، باید از سیاست‌زدگی بپرهیزید، این استدلال شما استدلال درستی نبوده و انتظار ما این است که ان شاءالله در ادامه شاهد چنین رفتارهایی نباشیم.

وی بیان کرد: ما بعد از حمله رژیم صهیونیستی به دوحه و محل اجتماع سران حماس، شاهد برگزاری نشست سران کشورهای عربی منطقه در دوحه قطر بودیم، اگر بخواهیم هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان را ببینیم و اشاره به نقاط مثبت و منفی این نشست داشته باشیم، عرض می کنم که از جمله نقاط مثبت این نشست این بود که مواضع سران کشورهای عربی در این نشست نسبت به گذشته ارتقا یافته بود و گاهی هم صحبت از اقدام عملی می کردند و شنیده شد هم پادشاه اردن و مصر و هم نخست وزیر مالزی و عراق و هم رئیس جمهور ترکیه که روابط گسترده اقتصادی با رژیم صهیونیستی دارند، در مقام سخن از تحریم اسرائیل سخن گفتند، همین مقدار موضع گیری هم مغتنم است که در مقام سخن صحبت از این چیزها داشته باشند.

آیت‌الله مظفری خاطرنشان کرد: در حالی که همین کشورها قبل از طوفان الاقصی در مسیر عادی سازی روابط خود با رژیم صهیونیستی بودند، این نقطه مثبت و امیدآفرینی بود که در این نشست وجود داشت، اما متأسفانه بیانیه پایانی این نشست چندان قرابت و تناسبی با نطق های صورت گرفته نداشت، هر چند که در بیانیه پایانی حمله اسرائیل را محکوم کرده و حق دفاع قطر را مغتنم شمرده و محفوظ دانستند و کشورها را به حمایت از فلسطین فرا خواندند، اما حمایت از ساز و کار دو دولتی در سرزمین های اشغالی و همچنین تقدیر از آمریکا به جهت میانجیگری از جمله نقاط ضعف این بیانیه بود.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: چرا که آمریکا خودش شریک دزد بوده و در همه جنایت هایی که اسرائیل انجام می دهد، شریک اوست و اسرائیل بدون اجازه آمریکا آب نمی خورد، اینکه در نشست کشورهای عربی منطقه بیایند در بیانیه‌شان از آمریکا به خاطر میانجیگری تشکر کنند، این طبعا کار پسندیده ای نیست.

وی تصریح کرد: شما قطر را با ایران مقایسه کنید، ایران وقتی مورد حمله قرار گرفت، بدون اینکه نیاز به کمک هیچ کشوری داشته باشد، شجاعانه ایستاد و حمله دشمن را پاسخ داد، به گونه ای که آن ها مجبور شدند دست هایشان را به نشانه تسلیم بالا ببرند و دم از آتش بس بزنند، اما قطر هیچ کاری نکرد و نهایت کاری که انجام دادند این بود که چند کشور حمله رژیم صهیونیستی به نشست را در مقام بیانیه محکوم کرده و در آخر هم از آمریکا تشکر کردند.

