شهردار شیراز از تملک ۳۰۰ هکتار از باغات قصردشت توسط شهرداری با هدف صیانت از این باغها خبر داد .
به گزارش ایلنا، محمدحسن اسدی عنوان کرد: متأسفانه برخی سودجویان و قانونشکنان با خشکاندن عمدی درختان، قطع اشجار، آتشزدن و تلاش برای تغییر کاربری، به این باغات تعرض میکنند؛ اما مدیریت شهری شیراز برای حفظ و صیانت از این باغات با تمام توان و جان و دل تلاش خواهد کرد.
وی ادامه داد: کاشت نهالهای جدید در مناطق تخریبشده، حفر چاههای مجاز برای آبیاری، احداث تصفیهخانه فاضلاب محلی برای استفاده در آبیاری که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد از اهداف این طرح است.
اسدی با تأکید بر این موضوع که باغات قصردشت میراثی ماندگار و بیهمتا برای این شهر هستند، اعلام کرد: حفظ این ریههای تنفسی طبیعی خط قرمز مدیریت شهری است و بدون مشارکت همه دستگاهها، صیانت از این گنجینه ارزشمند ممکن نخواهد بود.
وی با بیان اینکه کمتر کلانشهری در ایران از چنین موهبت طبیعی در دل خود برخوردار است، افزود: قریب به یکهزار هکتار از این باغات که روزگاری گستردهتر نیز بودهاند، همچنان در قلب شیراز باقی مانده و عامل اصلی پاکی هوا، لطافت محیطی و انتخاب شیراز بهعنوان پایتخت محیط زیست آسیا هستند.
اسدی با تقدیر از باغدارانی که با وجود مشکلات فراوان و نبود صرفه اقتصادی همچنان به حفظ این باغات پایبندند، گفت: شهرداری بهتنهایی نمیتواند از این میراث حفاظت کند و نیازمند همکاری همه دستگاهها است.