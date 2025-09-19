به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان در جمع کودکان نصف جهان اظهار کرد: قرار است شهر رؤیاها توسط شهرداری اصفهان توسعه پیدا کند و یکی از بزرگ‌ترین چرخ‌وفلکهای جهان در این مجموعه ساخته شود.

وی افزود: این پروژه به‌عنوان یک جاذبه جدید گردشگری به شمار می‌آید و به ۲۲ هزار جاذبه‌ای که هم‌اکنون اصفهان از آن برخوردار است، افزوده خواهد شد.

استاندار اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان در اصفهان گفت: در این جشنواره که بخشی از آن با همکاری استانداری برگزار می‌شود، تلاش خواهد شد شادی و نشاط به دل کوچه‌ها و خانواده‌ها بازگردد؛ یکی از اهداف این جشنواره شادکردن همه کودکان شهر و ایجاد فضایی مفرح برای آن‌ها و خانواده‌هایشان است.

قرار است بزرگ‌ترین چرخ‌وفلک ایران و یکی از پنج چرخ‌وفلک بزرگ دنیا با عنوان چشم اصفهان به ارتفاع ۲۲۲ متر در اصفهان ساخته شود.

بزرگ‌ترین چرخ‌وفلک دنیا در سال ۲۰۲۱ و پس از ۶ سال برنامه‌ریزی در دبی ساخته شد. این چرخ‌وفلک با ۲۵۰ متر ارتفاع، جایگاه صدر فهرست بلندترین چرخ‌وفلک‌های جهان را در اختیار دارد.

۴۸ اتاقک موجود در این سازه که هر کدام ظرفیت ۴۰ بازدیدکننده را دارند، در مجموع گنجایش ۱۷۵۰ نفر را به این چرخ‌وفلک داده‌اند.

