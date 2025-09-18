یک مامور پلیس در مازندران به شهادت رسید

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ مسعود تقدیسی روز پنجشنبه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۵ امروز ماموران پلیس راه کیاسر - سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ به علت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.

وی تصریح کرد: راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت ماموران وظیفه شناس پلیس راه حمله ور و با یکی از ماموران به شدت برخورد کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران ادامه داد: خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری ماموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که ۲ جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.

تقدیسی افزود: در این حادثه مامور پلیس راه به علت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.

وی از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. این مامور وظیفه شناس دارای یک فرزند دختر ۸ ساله است.

