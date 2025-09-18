یک مامور پلیس در مازندران به شهادت رسید
معاون فرهنگی و اجتماعی مازندران از شهادت مامور وظیفه شناس پلیس راه استان در سانحه رانندگی در محور کیاسر خبر داد.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ مسعود تقدیسی روز پنجشنبه اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۵ امروز ماموران پلیس راه کیاسر - سمنان در محور کمربندی کیاسر در حال انجام وظیفه بودند که به یک دستگاه خودرو سواری متخلف پژو ۴۰۵ به علت سرعت و سبقت غیرمجاز دستور ایست دادند.
وی تصریح کرد: راننده متخلف بدون توجه به دستور ایست پلیس به صورت جنون آمیزی به سمت ماموران وظیفه شناس پلیس راه حمله ور و با یکی از ماموران به شدت برخورد کرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران ادامه داد: خودروی متخلف پس از این حادثه از صحنه متواری و به سمت جاده سمنان حرکت کرد که با هوشیاری ماموران پاسگاه انتظامی تلمادره، خودرو توقیف و راننده و سرنشین خودرو که ۲ جوان ۱۸ ساله بودند، بازداشت شدند.
تقدیسی افزود: در این حادثه مامور پلیس راه به علت شدت جراحات وارده جان به جانان آفرین تسلیم کرد و به شهادت رسید.
وی از پیگیری انتظامی و قضائی پرونده خبر داد و افزود: اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. این مامور وظیفه شناس دارای یک فرزند دختر ۸ ساله است.