در فارس رخ داد؛

۲۸ مصدوم براثر تصادف اتوبوس با تریلی در جاده نی‌ریز_سیرجان

۲۸ مصدوم براثر تصادف اتوبوس با تریلی در جاده نی‌ریز_سیرجان
معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس از مصدومیت ۲۸نفر بر اثر تصادف اتوبوس مسافربری و تریلی در جاده نی‌ریز ـ سیرجان، خبر داد و گفت: این حادثه بامداد امروز رخ داد و نیروهای امدادی هلال‌احمر بلافاصله در محل حاضر شدند.

به گزارش ایلنا، مهدی خوبیار اعلام کرد: ساعت ۲:۱۵ بامداد روز جمعه ۲۸ شهریورماه، گزارشی از وقوع تصادف یک دستگاه اتوبوس با یک تریلی در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز ـ سیرجان، از اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

 وی افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی از نجاتگران هلال‌احمر نی‌ریز با آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. پس از رسیدن تیم امدادی و انجام ارزیابی اولیه مشخص شد که این حادثه منجر به مصدومیت ۲۸ نفر شده است.

۲۸ مصدوم براثر تصادف اتوبوس با تریلی در جاده نی‌ریز_سیرجان

 خوبیار با اشاره به جزئیات عملیات امدادرسانی خاطرنشان کرد: نجاتگران پس از ایمن‌سازی صحنه، اقدام به تثبیت وضعیت، رهاسازی مصدومان محبوس‌شده و ارائه کمک‌های اولیه کردند. در ادامه، مصدومان با همکاری نیروهای اورژانس و آمبولانس‌های هلال‌احمر، برای ادامه روند درمان به بیمارستان‌های نی‌ریز و قطرویه منتقل شدند.

 معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان فارس تاکید کرد: عملیات امدادرسانی در کمترین زمان ممکن و با رعایت کامل اصول ایمنی و استانداردهای امدادی انجام شد.

