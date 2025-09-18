معاون استاندار گلستان:
شی نورانی مربوط به تست سامانههای داخلی است
به گزارش ایلنای گلستان، سید محمد حمیدی اظهارکرد: دیده شدن شی نورانی درآسمان گلستان مربوط به تست سامانههای داخلی است و جای نگرانی ندارد. اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز متعاقبا اعلام میشود.
از ساعتی پیش در برخی استانها مانند گلستان، سمنان، غرب خراسانرضوی، شمال استان اصفهان و بخشهایی از استان خراسانجنوبی شی نورانی دیده شد.