خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار گلستان:

شی نورانی مربوط به تست سامانه‌های داخلی است

شی نورانی مربوط به تست سامانه‌های داخلی است
کد خبر : 1688022
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان گفت: دیده شدن شی نورانی درآسمان گلستان مربوط به تست سامانه‌های داخلی است و جای نگرانی ندارد.

به گزارش ایلنای گلستان، سید محمد حمیدی اظهارکرد: دیده شدن شی نورانی درآسمان گلستان مربوط به تست سامانه‌های داخلی است و جای نگرانی ندارد. اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز متعاقبا اعلام می‌شود. 

از ساعتی پیش در برخی استان‌ها مانند گلستان، سمنان، غرب خراسان‌رضوی، شمال استان اصفهان و بخش‌هایی از استان خراسان‌جنوبی شی نورانی دیده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی