پیش‌بینی وزش باد و وقوع گرد و خاک در کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست معاونت توسعه، پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت:پدیده وزش بادهای شدید از بامداد جمعه بیست و هشتم شهریور در استان آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، ولی بهره‌مند روز پنجشنبه افزود: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته پدیده‌های هواشناسی وزش شدید باد و گرد و خاک تا اواخر وقت روز یکشنبه سی‌ام شهریورماه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد و در این خصوص هشدار زرد صادر شده است.

وی بیان کرد: کاهش دید افقی و پایین آمدن کیفیت هوا از پیامدهای این پدیده‌های هواشناسی در استان است.

رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: احتمال سقوط از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، تخریب سازه‌های نیمهپکاره، شکسته شدن درختان و امکان خسارت به محصولات کشاورزی از مخاطرات پدیده‌های هواشناسی یاد شده در استان است.

بهره‌مند تاکید کرد: به شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی توصیه می‌شود در مدت زمان فعالیت پدیده‌های جوی یاد شده از پارک خودروهای خود در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و سازه‌های موقت خودداری کنند.

وی عنوان کرد:همچنین کشاورزان کهگیلویه و بویراحمدی برنامه ریزی لازم برای به حداقل رساندن خسارت به محصولات خود را انجام دهند.

بهره‌مند عنوان کرد:حداکثر دمای هوا طی شبانه روز گذشته در مارگون ۲۹، یاسوج ۳۲،سی‌سخت۳۱.۵،دوگنبدان ۳۹،دهدشت ۳۹.۵،امامزاده‌جعفر ۴۰،باشت ۳۹،لیکک۴۰و لنده ۴۱درجه سانتیگراد گزارش شده است.

