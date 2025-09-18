خبرگزاری کار ایران
شمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی سبزوار به ۴۷ نفر رسید

کد خبر : 1687996
لینک کوتاه کپی شد.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه سبزوار گفت: شمار مصدومان حادثه آتش‌سوزی ساختمان موسوم به شرکت سیمان این شهر به ۴۷‌ نفر رسید.

به گزارش ایلنا، حامد قربانی عصر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: تمامی ۴۷ مصدومی که در این ساختمان سکونت داشتند، در مراکز امدادی تحت درمان و مداوا قرار گرفته اند.

وی تصریح کرد: سه نفر از مصدومان این حادثه نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند که در صورت لزوم به مراکز درمانی مرکز استان را اعزام خواهند شد.

به گزارش ایلنا ظهر امروز حادثه آتش‌سوزی در ساختمانی واقع در خیابان مطهری سبزوار رخ داد که بلافاصله تیم های آتش نشانی و دستگاههای خدمات رسان در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.

هم اکنون پنج ایستگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی با ۱۱۰ آتش نشان در سبزوار فعالیت دارند.

شهرستان سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.

