شهادت یک بسیجی طرح امنیت در ایرانشهر

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه روز پنجشنبه اعلام کرد: رضا آذرکیش (شهلی‌بر) یکی از بسیجیان بومی طرح امنیت و یکی از معتمدین در ایرانشهر به‌دست عوامل گروهک تروریستی به ضرب گلوله به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، تلاش برای دستگیری عوامل این حادثه ادامه دارد.

ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ کیلومتری زاهدان مرکز این استان است.

