خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یک بسیجی طرح امنیت در ایرانشهر

شهادت یک بسیجی طرح امنیت در ایرانشهر
کد خبر : 1687994
لینک کوتاه کپی شد.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: یک بسیجی بومی طرح امنیت و از معتمدین ایرانشهر به‌دست عوامل گروهک تروریستی به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه روز پنجشنبه اعلام کرد: رضا آذرکیش (شهلی‌بر) یکی از بسیجیان بومی طرح امنیت و یکی از معتمدین در ایرانشهر به‌دست عوامل گروهک تروریستی به ضرب گلوله به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، تلاش برای دستگیری عوامل این حادثه ادامه دارد.

ایرانشهر از توابع سیستان و بلوچستان در ۳۳۷ کیلومتری زاهدان مرکز این استان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی