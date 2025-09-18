فرماندار شهرستان قصرشیرین:
منطقه آزاد نیازمند حمایت ملی است
اربعین ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بهرهوری برای شهرستان داشت
فرماندار شهرستان قصرشیرین آخرین وضعیت پروژه منطقه آزاد و دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان در ایام اربعین ۱۴۰۴ را تشریح کرد و بر ضرورت حمایت ملی برای تحقق توسعه پایدار این منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین در نشست خبری امروز با جمعی از خبرنگاران استان کرمانشاه، با اشاره به جایگاه ویژه این شهرستان در معادلات اقتصادی و مرزی کشور اظهار داشت: قصرشیرین یکی از شهرستانهای استراتژیک غرب کشور است که به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای تاریخی و گردشگری و نقش کلیدی در مراودات مرزی، جایگاه ویژهای دارد.
وی افزود: «منطقه آزاد قصرشیرین از مهمترین مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود و تحقق آن نیازمند انسجام مدیریتی و حمایت مستمر ملی است.»
شفیعی در ادامه به روند شکلگیری و اجرایی شدن پروژه منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: مدیرعامل منطقه آزاد شخصاً برخی مسئولیتها و حتی تبعات تصمیمات این طرح را پذیرفته است. در حال حاضر پلاک خودرو مربوط به گمرک پرویزخان ثبت و در اختیار منطقه آزاد قرار گرفته و هرچند طرح جامع هنوز بهطور رسمی نهایی نشده، اما در مراحل پایانی تصویب است و انتظار میرود با پیگیریهای جدیتر و تعامل میان دستگاههای مختلف، به تصویب برسد.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به برخی چالشهای پیشروی این پروژه گفت: «یکی از مهمترین مشکلات تأمین آب بود که خوشبختانه بخش عمدهای از آن برطرف شده است. سیاستهای کلان آبی کشور ایجاب میکند که مراحل اجرایی به شکل منطقی، مرحلهای و مطابق ظرفیتهای موجود پیش برود. اگر از ابتدا بر اعداد و ارقام غیرواقعی تأکید نمیشد، طرح جامع میتوانست زودتر به نتیجه برسد.»
وی در ادامه درباره تأخیرهای موجود توضیح داد: «موضوع پدافند غیرعامل و شرایط ویژه منطقهای، بهویژه پس از تحولات اخیر و جنگها، باعث شد صدور برخی مجوزها با تأخیر انجام شود؛ با این حال این تأخیر نباید مانع پیشرفت تلقی شود بلکه باید با نگاه واقعبینانه و آیندهنگر برای ادامه مسیر تصمیمگیری شود.»
شفیعی یادآور شد که هماکنون حدود ۷۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد در ضلع سمت راست مرز تا محدوده خسروی ثبت شده است و نگاه استاندار کرمانشاه نیز بر این است که مرز خسروی به محدوده منطقه آزاد الحاق شود تا ظرفیتهای اقتصادی این منطقه بهطور کامل فعال گردد.
وی همچنین از آغاز فعالیتهای عمرانی در منطقه خبر داد و افزود: «یکی از پروژههای مهم، حصارکشی مرز پرویزخان با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان به مناقصه رفته ،بقیه را درحال مطالعه هستم و در صورت اجرا میتواند گام مهمی برای تعیین تکلیف نهایی منطقه آزاد باشد.»
فرماندار قصرشیرین تأکید کرد : تحقق کامل منطقه آزاد بدون انسجام مدیریتی و هماهنگی میان دستگاهها ممکن نخواهد بود و تنها با مدیریت یکپارچه میتوان به نتایج مطلوب رسید.
فرماندار شهرستان در ادامه به سفر اخیر رئیسجمهور به استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: «در این سفر، قصرشیرین مورد توجه ویژه قرار گرفت و بیش از سه هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی تخصیص یافت. این اعتبارات در حوزههای متنوعی از جمله راهسازی، توسعه زیرساختهای درمانی و بهداشتی، آموزش، خدمات شهری و تقویت زیرساختهای مرزی هزینه میشود و میتواند جهشی بزرگ در روند توسعه شهرستان ایجاد کند.»
شفیعی سپس به موضوع اربعین ۱۴۰۴ پرداخت و اظهار داشت: «امسال شهرستان قصرشیرین در مدیریت و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی رکورد تازهای ثبت کرد. بیش از یک میلیون زائر از مرز خسروی تردد کردند که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. این موفقیت نتیجه همکاری همه دستگاههای اجرایی، امنیتی، انتظامی و خدماتی و همچنین مشارکت گسترده مردم شریف قصرشیرین بود که همواره در ایام اربعین با تمام توان در خدمت زائران قرار دارند.»
وی افزود: «مدیریت هماهنگ باعث شد امسال مشکلات کمتری در حوزههای حملونقل، اسکان، تغذیه و خدمات رفاهی وجود داشته باشد و میزان رضایتمندی زائران به شکل محسوسی افزایش پیدا کند. ارزش اقتصادی خدمات ارائهشده در اربعین بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ رقمی که نشاندهنده بهرهوری بالای شهرستان در این حوزه و ظرفیتهای جدید برای آینده است.»
فرماندار قصرشیرین همچنین به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی شهرستان اشاره کرد و گفت: «قصرشیرین علاوه بر موقعیت مرزی و اقتصادی، دارای آثار تاریخی ارزشمندی از دوران ساسانی است. کاخ خسرو، بنای چهارقاپی و قلعه یزدگرد تنها بخشی از میراث گرانبهای این سرزمین هستند که میتوانند زمینهساز توسعه گردشگری و تبدیل شهرستان به یکی از قطبهای مهم توریستی غرب کشور شوند.»
وی افزود : توسعه گردشگری در کنار منطقه آزاد میتواند اقتصاد محلی را متحول و زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم کند.
فرماندار در پایان نشست بر اهمیت نگاه ویژه دولت و مسئولان استانی به قصرشیرین تأکید کرد و گفت: «اجرای پروژههای جدید در حوزه راهسازی، ارتقای خدمات شهری، بهبود زیرساختهای رفاهی و توجه به معیشت مردم از اولویتهای جدی مدیریت شهرستان است. قصرشیرین بهعنوان دروازه رسمی ورود و خروج زائران اربعین و شهری با موقعیت خاص اقتصادی و مرزی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد. انسجام مدیریتی، نگاه ملی و تلاش جمعی میتواند آیندهای روشن و امیدبخش برای مردم این شهرستان رقم بزند و قصرشیرین را به جایگاه واقعی خود در سطح ملی و منطقهای برساند.»