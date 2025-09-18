خشکی زاینده رود مهمترین دغدغه مردم و مسوولان اصفهان است

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد وضعیت فعلی اصفهان و دغدغه‌های مردم را در شبکه ۲ سیما تشریح کرد و گفت: مشکل خشکی زاینده رود مهمترین دغدغه مردم و مسوولان است، مشکلی که برای سه دهه ادامه داشته است و حل آن نیازمند یک اراده ملی و حضور قاطعانه مسوولان است.

وی گفت: حال اصفهان، مرکز فرهنگ و هنر و قلب تپنده اقتصاد کشور، خوب است اما نیازمند همدلی ملی است زیرا به دلیل بی‌مهری‌های گذشته و عدم توجه کافی، دل‌شکسته و نیازمند شنیده شدن است.

جمالی نژاد با اشاره به نقش بی‌بدیل اصفهان در دوران دفاع مقدس، از فداکاری و ایثار مردم این استان سخن گفت و تاکید کرد: اصفهان با تقدیم بیش از ۱۰ درصد از شهدای کشور در حالی که نه استان مرزی بود و نه مورد تهاجم مستقیم قرار گرفت، بزرگترین ایثار را نشان داد و این روحیه فداکاری و آمادگی برای دفاع از کشور همچنان در مردم اصفهان زنده است.

استاندار اصفهان افزود: مردم اصفهان از اینکه صدایشان شنیده نمی‌شود گلایه‌مندند. آن‌ها با تمام توان در بحران‌های مختلف، از سیل و زلزله گرفته تا جنگ، در خط مقدم بودند اما در مقابل، برای حل مشکلات خودشان، این اجماع و همدلی را کمتر می‌بینند.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در دوران‌های گذشته اظهار داشت: احیای زاینده رود نیازمند کمک و اعتبارات ملی است و امیدواریم اگر کمکی به اصفهان نمی‌شود حداقل مانع نشوند.

جمالی نژاد همچنین به آلودگی هوا و صنایع آب‌بر پیرامون اصفهان اشاره کرد و با لحنی گلایه‌مندانه گفت: نیاکان ما اشتباهی کردند و صنایع آب‌بر را در این منطقه مستقر کردند، اما قرار نیست فرزندانشان تا صدها سال بعد تاوان آن را پس بدهند و آلودگی هوا مردم اصفهان را خفه می‌کند.

وی به وجود شهرک‌های تحقیقاتی با شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و نوآور اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۳ درصد از شرکت‌های این شهرک‌ها توسط جوانان ۳۰ ساله اداره می‌شود و کارهایی انجام می‌دهند که برای اولین بار در جهان صورت می‌گیرد.

استاندار اصفهان همچنین به رویدادهای مهمی مانند «ایزینکس» اشاره کرد که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بزرگی را در اصفهان معرفی می‌کنند و بیش از نیمی از آن‌ها به حوزه گردشگری مربوط می‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان اصفهان، موزه بدون سقف و ظرفیت‌های گردشگری آن بی‌نظیر است، از تمام ایرانیان برای بازدید از اصفهان دعوت کرد.

