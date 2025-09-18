کاهش شدید دمای اصفهان از ابتدای پاییز

به گزارش ایلنا از اصفهان، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که با ورود توده هوای سرد به استان اصفهان از اواخر وقت روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور، کاهش محسوس دما بین چهار تا هشت درجه سلسیوس در همه مناطق استان، به‌ویژه مناطق شمال شرق و غرب شامل آران و بیدگل، اردستان، اسلام‌آباد موگویی، انارک، بادرود، بویین میاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن (داران)، دهاقان، شاهین‌شهر و میمه، فریدونشهر، کاشان، کوهپایه، مهاباد، نائین، نطنز، هرند، ورزنه، فرودگاه اصفهان و عسگران پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، این شرایط که تا اواخر وقت پنج‌شنبه سوم مهرماه ادامه خواهد داشت، با ماندگاری توده هوای سرد همراه بوده و می‌تواند تنش دمایی ایجاد کند.

این وضعیت احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی به‌ویژه در مناطق غرب، جنوب و ارتفاعات شمالی استان را افزایش می‌دهد.

اداره کل هواشناسی اصفهان در اطلاعیه خود افزوده که این رویداد جوی ممکن است به افزایش مصرف حامل‌های انرژی در مناطق سردسیر و کوهستانی منجر شود و به صنعت کشاورزی آسیب برساند. از این رو، مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه در مناطق سردسیر، ضروری است.

هواشناسی همچنین توصیه کرده است که کشاورزان تدابیر پیشگیرانه‌ای مانند کنترل دمای گلخانه‌ها و مرغداری‌ها و تسریع در برداشت محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر انجام دهند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود. با توجه به این شرایط، آمادگی و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از شدت اثرات این مخاطره جوی بکاهد.

انتهای پیام/