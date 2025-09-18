مدیرکل راهداری استان خبر داد:
راهاندازی 15 سامانه دوربین نظارتی و 6 سامانه ثبت تخلف در استان مرکزی
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی گفت: 15 سامانه هوشمند دوربین نظارتی و 6 سامانه ثبت تخلف سرعت با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد ریال در سال جاری در جادهها و محورهای مواصلاتی این استان نصب و راهاندازی شد.
به گزارش ایلنا، روحاله محسنزاده افزود: در این بازه زمانی 15 دوربین نظارتی با اعتباری بیش از 300 میلیارد ریال در جادهها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی نصب شده که منجر به افزایش تعداد این دوربینها از 34 دستگاه به 49 سامانه شده است.
وی ادامه داد: همچنین در این مدت 6 دستگاه دوربین ثبت تخلف سرعت نیز با 150 میلیارد ریال در جادهها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی نصب شده است تا نقش بازدارندگی در عدم رعایت سرعت غیرمجاز توسط کاربران جادهای داشته باشد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی در حوزه نصب و راهاندازی سامانههای هوشمند نظارتی عملکرد خوبی داشته و توانسته تنها ظرف مدت 6 ماه اخیر حدود 31 درصد تعداد دوربینهای نظارتی را افزایش دهد.
محسنزاده به اقدامات انجام شده در راستای توسعه سامانههای هوشمند جادهای اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: توسعه سامانههای هوشمند جادهای همواره در دست اقدام است و تا پایان سال جاری حداقل به رشد 50 درصدی خود خواهد رسید.
وی به وسعت راهها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: 6400 کیلومتر انواع آزادراه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که از این میزان 4000 کیلومتر آن را راههای روستایی تشکیل میدهد.