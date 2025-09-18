خبرگزاری کار ایران
معاون اداره‌کل آموزش و پرورش استان خبر داد:

ورود 18 هزار و 269 دانش‌آموز به پایه اول ابتدایی در استان مرکزی

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: 18 هزار و 269 دانش‌آموز پایه اول ابتدایی در بیش از 2000 مدرسه این استان، سال تحصیلی جدید را در مهر ماه آغاز می‌کنند. از این تعداد 8833 نفر را دانش‌آموزان دختر و 9422 نفر را دانش‌آموزان پسر، در بر می‌گیرند و به کلاس اول می‌روند.

به گزارش ایلنا، فهیمه رضوانی به تفکیک دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در مناطق شهری و روستایی اشاره داشته و افزود: از تعداد 18 هزار و 269 دانش‌آموز پایه اول ابتدایی، 14 هزار و 993 دانش‌آموز در مناطق شهری 3276 دانش‌آموز در مناطق روستایی، ابتدای مهر ماه سال جاری وارد مدرسه و فضای تعلیم و تربیت می‌شوند.

وی ادامه داد: حداقل سن برای ثبت‌نام در پایه اول 6 سال تمام تعیین شده است که متولدان اول مهر ماه 1398 و پیش از آن موفق شدند در این پایه ثبت‌نام کنند. طبق بخشنامه آموزش و پرورش حداکثر سن در مناطق شهری، 8 سال تمام و در مناطق روستایی 10 سال تمام پیش‌بینی شده است.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار داشت: یکی از مدارک الزامی برای ثبت‌نام در پایه اول، ارائه برگه سنجش از مراکز جامع سلامت تعیین شده بود. پیش ثبت‌نام دانش‌آموزان کلاس اول در پنجره واحد خدمات الکترونیکی آموزش و پرورش انجام شده است.

رضوانی به آمار دانش‌آموزان استان مرکزی و تعداد مدارسی که این دانش‌آموزان در آنها تحصیل می‌کنند اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: در سطح این استان 265 هزار و 35 دانش‌آموز وجود دارد که این تعداد در 2324 مدرسه دولتی و غیردولتی به تحصیل اشتغال دارند.

