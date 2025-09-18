مجروح شدن کودک ۵ساله بر اثر تیراندازی در قیروکارزین/ متهمان دستگیر شدند
فرمانده انتظامی قیروکارزین از دستگیری عاملان درگیری توسط ماموران این فرماندهی خبر داد که اقدام به مجروح کردن کودکی ۵ ساله در شهرستان فیروزآباد کرده بودند.
به گزارش ایلنا، سرهنگ شیرمحمد شیخی، بیان کرد: روز گذشته در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به جرح کودکی ۵ ساله در شهرستان فیروزآباد و متواری شدن متهمان به سمت شهرستان قیروکارزین، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد که ۳ نفر به دلیل اختلافات خانوادگی به سمت فردی اقدام به تیراندازی کردهاند که کودکی ۵ ساله رهگذر مجروح و پس از اعتراض والدینش، پدر و مادر کودک نیز توسط ضاربان با سلاح سرد مجروح و روانه بیمارستان میشوند.
شیخی ادامه داد: بلافاصله طرح مهار اجرا و ماموران انتظامی شهرستان قیروکارزین حین گشتزنی در محورهای مواصلاتی، خودرو متهمان را شناسایی و با اقدامات فنی موفق شدند آن را توقیف و هر ۳نفر را نیز دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی قیروکارزین با اشاره به اینکه اسلحه سرد و گرم استفاد شده در درگیری از متهمان کشف شده است، گفت: ضاربان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
این مقام انتظامی عنوان داشت: پلیس و دستگاه قضایی با عزمی راسخ به دنبال پاسخگویی به مطالبات به حق مردم برای ایجاد امنیت پایدار هستند و در این راستا هیچ مماشاتی با عاملان ناامنی و تیراندازی نخواهند داشت.