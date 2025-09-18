تصادف اتوبوس تهران - مشهد در محدوده سمنان ۲۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی سمنان گفت:️ تصادف اتوبوس مشهد- تهران و تریلی در محدوده حاجیآباد گرمسار در استان سمنان ۲۰ مصدوم و یک فوتی داشت و حال یک نوجوان ۱۴ ساله وخیم است.
به گزارش ایلنا، کارن یحیایی روز پنجشنبه افزود: یک فوتی تصادف، راننده اتوبوس بود که پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال جان باخت و وضعیت یک نوجوان ۱۴ ساله نیز وخیم است.
وی ادامه داد: ۱۹ مصدوم تصادف اتوبوس و تریلی با کمک اورژانس و ۲ ️مصدوم با کمک هلال احمر به مرکز درمانی معتمدی گرمسار منتقل شدند.
وی اضافه کرد: مصدومان با ۱۰ امبولانس و یک بالگرد و با همراهی ۲۵ نیروی عملیاتی اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
سخنگوی دانشگاه علومپزشکی سمنان گفت:️ تصادف اتوبوس و تریلی در ساعت هفت و ۴۰ دقیقه صبح رخ داد.