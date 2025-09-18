خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف اتوبوس تهران - مشهد در محدوده سمنان ۲۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت

تصادف اتوبوس تهران - مشهد در محدوده سمنان ۲۰ مصدوم و یک فوتی برجای گذاشت
کد خبر : 1687931
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان گفت:️ تصادف اتوبوس مشهد- تهران و تریلی در محدوده حاجی‌آباد گرمسار در استان سمنان ۲۰ مصدوم و یک فوتی داشت و حال یک نوجوان ۱۴ ساله وخیم است.

به گزارش ایلنا، کارن یحیایی روز پنجشنبه افزود: یک فوتی تصادف، راننده اتوبوس بود که پس از انتقال به بیمارستان به دلیل وخامت حال جان باخت و وضعیت یک نوجوان ۱۴ ساله نیز وخیم است.

وی ادامه داد: ۱۹ مصدوم تصادف اتوبوس و تریلی با کمک اورژانس و ۲ ️مصدوم با کمک هلال احمر به مرکز درمانی معتمدی گرمسار منتقل شدند.

وی اضافه کرد: مصدومان با ۱۰ امبولانس و یک بالگرد و با همراهی ۲۵ نیروی عملیاتی اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی سمنان گفت:️ تصادف اتوبوس و تریلی در ساعت هفت و ۴۰ دقیقه صبح رخ داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی