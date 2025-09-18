خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی:

9 مصدوم حاصل تصادف زنجیره‌ای در اتوبان تهران - ساوه

کد خبر : 1687928
مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی گفت: تصادف زنجیره‌ای در اتوبان تهران - ساوه 9 مصدوم برجا گذاشت. این حادثه میان 2 دستگاه پژو پارس، یک دستگاه دنا و یک دستگاه پراید در کیلومتر 50 اتوبان تهران - ساوه حد فاصل پل غدیر به وقوع پیوست.

به گزارش ایلنا، قاسم مهرآبادی افزود: در این حادثه 9 نفر دچار مصدومیت شدند که با حضور نیروهای امدادی در صحنه، 6 مصدوم توسط 2 آمبولانس اورژانس و 3 مصدوم دیگر توسط آمبولانس پایگاه شهدای زرندیه به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه حادثه رانندگی مذکور هیچگونه فوتی در پی نداشت و عملیات امدادگران اعزامی جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی، با موفقیت به پایان رسید. علت این حادثه رانندگی توسط مأموران پلیس در دست بررسی است.

