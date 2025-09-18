به گزارش ایلنا، قاسم مهرآبادی افزود: در این حادثه 9 نفر دچار مصدومیت شدند که با حضور نیروهای امدادی در صحنه، 6 مصدوم توسط 2 آمبولانس اورژانس و 3 مصدوم دیگر توسط آمبولانس پایگاه شهدای زرندیه به بیمارستان مدرس ساوه منتقل شدند.

وی ادامه داد: خوشبختانه حادثه رانندگی مذکور هیچگونه فوتی در پی نداشت و عملیات امدادگران اعزامی جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی، با موفقیت به پایان رسید. علت این حادثه رانندگی توسط مأموران پلیس در دست بررسی است.

انتهای پیام/