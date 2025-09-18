نشست هماندیشی هیئت مدیره کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان با فرماندار ویژه شهرستان
نشست صمیمانه هیئت مدیره کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان با حضور خسرو پیرهادی، فرماندار ویژه شهرستان آبادان، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، با هدف بررسی ظرفیتها، چالشها، دغدغهها و راهکارهای برونرفت از شرایط فعلی فوتبال آبادان شکل گرفت.
در ابتدای جلسه، دکتر پیرهادی با اشاره به تجارب مدیریتی خود در حوزه ورزش، بر ضرورت فعالسازی جامعه فوتبال آبادان برای کاهش مشکلات موجود تأکید کرد و نکات کاربردی و سنجیدهای را در این زمینه ارائه داد.
سپس دکتر حبیب گلهداری، رئیس هیئت مدیره کانون، به همراه غلامعلی میرافضل (مدیرعامل) و الیاس رحیمخانی (دبیر کانون)، ضمن مروری بر تاریخچه چند دهه اخیر فوتبال آبادان، بر لزوم تغییر در برخی فرآیندهای آسیبزا و ایجاد بسترهای نوین مبتنی بر ظرفیتهای بینظیر منطقه تأکید کردند.
محورهای اصلی مطرحشده در نشست:
۱. لزوم پشتیبانی و حمایت مراکز دارای ظرفیت نظیر سازمان منطقه آزاد اروند، شرکت پالایش نفت، اداره ورزش و جوانان، شهرداری و آموزش و پرورش از طرح «آمایش سرزمینی فوتبال منطقه» با مدیریت فرماندار آبادان به عنوان رئیس شورای ورزش شهرستان.
۲. موافقت دکتر پیرهادی با اختصاص کرسی عضویت به نماینده کانون پیشکسوتان فوتبال آبادان در شورای ورزش شهرستان.
۳. حمایت کامل از هیئت فوتبال آبادان و مدیریت ورزش سازمان منطقه آزاد اروند در راستای تأمین زیرساختها بهویژه زمینهای چمن طبیعی و مصنوعی.
۴. پیشنهاد ساخت ورزشگاههای کوچک با ظرفیت ۳ تا ۵ هزار نفر در میانمدت، همراه با امکانات اولیه (دفتر مدیریت، رختکن و سرویس بهداشتی) و برنامهریزی برای احداث ورزشگاههای استاندارد با ظرفیت بالای ۳۰ هزار نفر در آینده.
۵. تقویت فرآیند کشف و پرورش استعدادهای ورزشی در ردههای نونهالان، نوجوانان و جوانان با همکاری آموزش و پرورش، هیئت فوتبال آبادان و باشگاههای فعال از جمله صنعت نفت، پالایش و شهرداری.
در پایان جلسه، دکتر پیرهادی با ارائه پیشنهادات کاربردی و عملیاتی، بر ضرورت بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی و کارشناسی تأکید کرد و از ارائه گزارشهای تحلیلی تخصصی و مستند در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استقبال نمود.