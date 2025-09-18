رئیس اتاق تعاونی کشور:
۲۰۲۵، سال جهانی تعاون؛ اقتصاد تعاون نیازمند توجه ویژه در ایران
رئیس اتاق تعاونی کشور در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر مازندران، با اعلام سال ۲۰۲۵ بهعنوان سال جهانی تعاون، از کمتوجهی به این بخش در ایران انتقاد کرد و بر لزوم بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای تعاون در اقتصاد کشور تأکید نمود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاونی کشور در مراسم تجلیل از تعاونیهای برتر و چهرههای ماندگار تعاون مازندران که امروز پنجشنبه برگزار شد، سال ۲۰۲۵ را به عنوان سال جهانی تعاون اعلام کرد و گفت: این نخستین بار است که سازمانهای بینالمللی به تعاون بهعنوان یک مقوله کلیدی و فراتر از ابعاد اقتصادی نگاه کردهاند.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته، تعاون بهعنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد شناخته شده و علاوه بر جنبههای اقتصادی، نقشهای اجتماعی و حتی سیاسی مهمی ایفا میکند.
عبداللهی با اشاره به اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای اصل ۴۴ که توسط مقام معظم رهبری تأکید شده است، اظهار داشت: بخش تعاون بهعنوان یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی در نظر گرفته شده، اما متأسفانه در عمل توجه کافی به این بخش نشده است.
وی از اینکه سهم تعاون در اقتصاد ملی از ۲۵ درصد به ۶ درصد کاهش یافته، ابراز نگرانی کرد و علت آن را کمبود توجه سیاستگذاران به این بخش دانست.
رئیس اتاق تعاونی کشور همچنین به آمارهای جهانی اشاره کرد و افزود: در سال ۲۰۲۴، ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا با گردش مالی بیش از ۲۶۰۰ میلیارد دلار، نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کردهاند، در حالی که تجارت خارجی ایران بهزحمت به ۱۱۰ میلیارد دلار میرسد و این مقایسه را بهعنوان شاهدی بر غفلت کشور از ظرفیتهای عظیم بخش تعاون دانست.
عبداللهی به وضعیت تعاونیها در ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در کشور داریم، در حالی که ۱۲۰ هزار تعاونی دیگر به دلیل مشکلات مختلف متوقف شدهاند. این تعاونیها ظرفیت عظیمی برای تولید، ارائه خدمات و کمک به عدالت اجتماعی دارند.
وی همچنین به مشکلات تأمین مالی تعاونیها از طریق سیستم بانکی کشور پرداخت و افزود: در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا بازار سرمایه تأمینکننده اصلی منابع مالی برای شرکتهاست، تعاونیها در ایران هنوز وابسته به نظام بانکی هستند. این در حالی است که بانک توسعه تعاون با ظرفیت محدود خود نتوانسته پاسخگوی نیازهای بخش تعاون باشد.
عبداللهی در ادامه به نظارتهای دستوری و مداخلات بیمورد برخی دستگاههای دولتی در امور تعاونیها اشاره کرد و تأکید کرد که این مسائل یکی از بزرگترین مشکلات تعاونیها در کشور است.
رئیس اتاق تعاونی کشور همچنین از عملکرد تعاونیها در استان مازندران تقدیر کرد و گفت: مازندران بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در زمینه تعاون، توانسته است بهخوبی از ظرفیتهای این بخش بهرهبرداری کند و تعاونیهای فعال در این استان، در توسعه اقتصادی کشور نقش چشمگیری دارند.
وی از اهمیت تولید ثروت، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در بخش تعاون سخن گفت و افزود: با برنامهریزی درست و حمایتهای لازم، بخش تعاون میتواند در آینده به جایگاه برجستهای در اقتصاد کشور دست یابد.
عبداللهی همچنین به موضوع سهام عدالت اشاره کرد و از عدم آزادسازی این سهام تا به امروز ابراز تأسف کرد و گفت: ۴۹ میلیون نفر از مردم کشور سهامدار سهام عدالت هستند، اما متأسفانه بهدلایل مختلف، این سهام هنوز بهطور کامل آزاد نشده است. امیدواریم تا یک ماه آینده، این مشکل حل و سهامداران بتوانند سهام خود را معامله کنند.
در پایان این مراسم، از تعاونیهای برتر مازندران تجلیل بهعمل آمد و از تلاشهای آنان در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی قدردانی شد.