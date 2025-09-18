خبرگزاری کار ایران
ترور یکی از معتمدین روستای «چاه جمال» ایرانشهر

ترور یکی از معتمدین روستای «چاه جمال» ایرانشهر
شامگاه چهارشنبه یکی از معتمدین روستای «چاه جمال» ایرانشهر هدف تیراندازی افراد ناشناس مسلح قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، شامگاه چهارشنبه رضا آذرکیش (شهلی بُر)، در روستای چاه‌جمال پس از خروج از منزل مورد هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و در حین انتقال به بیمارستان جان باخته است.

آذرکیش پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ نیز در خیابان خاتم ایرانشهر مورد هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته بود که در جریان این تیراندازی او و یکی از همراهانش مجروح شده بودند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته است و هدف این ترور مشخص نیست.

