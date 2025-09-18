ترور یکی از معتمدین روستای «چاه جمال» ایرانشهر

به گزارش ایلنا، شامگاه چهارشنبه رضا آذرکیش (شهلی بُر)، در روستای چاه‌جمال پس از خروج از منزل مورد هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و در حین انتقال به بیمارستان جان باخته است.

آذرکیش پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ نیز در خیابان خاتم ایرانشهر مورد هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته بود که در جریان این تیراندازی او و یکی از همراهانش مجروح شده بودند.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته است و هدف این ترور مشخص نیست.

انتهای پیام/