ثبت تصاویری نادر از پلنگ و شاه روباه توسط چوپان چُرامی
تصویری نادر از پلنگ ایرانی و شاه‌روباه در منطقه کوهستانی و گردشگری تنگ پیرزال از توابع شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط یک چوپان محلی ثبت شد.

به گزارش ایلنا، در یک اقدام شگفت‌انگیز، تصویری از گونه‌های کمیاب شاه‌ روباه و پلنگ ایرانی در منطقه کوهستانی و گردشگری تنگ بیرزال واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده است.

 این تصویر توسط یک چوپان محلی ثبت شده است که به جای استفاده از اسلحه برای شکار پلنگ، دوربین عکاسی خود را انتخاب کرده است.

این چوپان با انتخاب دوربین به جای اسلحه، تصویری باشکوه و نادر از حیات وحش را به ثبت رساند که نشان‌دهنده توجه و احترام او به زندگی وحشی این گونه‌های جانوری است. 

این اقدام با تلاش انجمن دنانیر در راستای حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری صورت گرفته و بر اهمیت حفظ و نگهداری از حیات وحش تأکید دارد.

