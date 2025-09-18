سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان خبر داد؛
مسدود شدن محور خرمآباد – پلدختر برای عملیات راهداری
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان، از انسداد موقت محور خرمآباد به پلدختر به علت عملیات راهداری و عمرانی خبر داد و مسیرهای جایگزین را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ «یداله نادری» در تشریح این خبر گفت: به اطلاع رانندگان محترم میرساند محور خرمآباد – پلدختر، حدفاصل معمولان – گاوزرده، به علت انجام عملیات راهداری و عمرانی ضروری، که شامل تثبیت حاشیه منتهی به رودخانه کشکان میشود، از فردا پنجشنبه مورخه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت مسدود خواهد شد.
وی افزود: در این بازه زمانی، محدودیت تردد برای کلیه وسایل نقلیه اعمال میگردد و لذا از رانندگان عزیز تقاضا داریم نهایت همکاری را با عوامل پلیس راه و راهداری داشته باشند.
سرپرست پلیس راه انتظامی لرستان در ادامه به مسیرهای جایگزین اشاره کرد و گفت: مسیرهای جایگزین برای این محور، آزادراه خرمآباد – پل زال و همچنین محور پلدختر – زانوگه – کوهدشت – خرمآباد میباشد. به کلیه رانندگان محترمی که قصد تردد از این مسیر را دارند، توصیه میگردد که برای جلوگیری از هرگونه توقف و معطلی، حتماً از مسیرهای جایگزین اعلام شده تردد نمایند.
سرهنگ نادری در پایان ضمن آرزوی سفری ایمن برای هموطنان، از صبر و شکیبایی رانندگان و شهروندان در این خصوص قدردانی کرد.