شکارچی مجازی متوقف شد؛
افشای شبکه واتساپی قاچاق کبک وحشی در لامرد
قاچاقچی پرندگان، که به جای شکار در طبیعت، در فضای مجازی دام گسترده بود، توسط مأموران محیط زیست لامرد و همکارانشان در مهر و پلیس اطلاعات، به دام افتاد.
به گزارش ایلنا، یک شبکه مجازی که برای قاچاق پرندگان وحشی در پیامرسان واتساپ فعال بود، توسط مأموران کشف و متلاشی شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد، این موفقیت حاصل یک عملیات مشترک و پیگیری دقیق مأموران یگان حفاظت محیط زیست لامرد، با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهر و پلیس امنیت عمومی در بعدازظهر روز ۲۴ شهریورماه بود.
محمدحسن دلاوری، تشریح کرد: پس از دریافت سرنخهای مردمی و پایش فعال فضای مجازی،یک گروه واتساپی خصوصی که با هدف سازماندهی خرید و فروش غیرقانونی «کبک وحشی» ایجاد شده بود، شناسایی شد.
دلاوری ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس اطلاعات، هویت اصلی مدیر و گرداننده این شبکه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده در شهر لامرد دستگیر شد.
وی از همه هموطنان تقاضا کرد در حفظ سرمایههای طبیعی کشور کوشا باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به ما گزارش دهند.
متهم دستگیرشده برای تکمیل مراحل قانونی به دادگاه تحویل داده شد .