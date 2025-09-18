افشای شبکه واتساپی قاچاق کبک وحشی در لامرد

به گزارش ایلنا، یک شبکه مجازی که برای قاچاق پرندگان وحشی در پیام‌رسان واتساپ فعال بود، توسط مأموران کشف و متلاشی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد، این موفقیت حاصل یک عملیات مشترک و پیگیری دقیق مأموران یگان حفاظت محیط زیست لامرد، با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهر و پلیس امنیت عمومی در بعدازظهر روز ۲۴ شهریورماه بود.

محمدحسن دلاوری، تشریح کرد: پس از دریافت سرنخ‌های مردمی و پایش فعال فضای مجازی،یک گروه واتساپی خصوصی که با هدف سازماندهی خرید و فروش غیرقانونی «کبک وحشی» ایجاد شده بود، شناسایی شد.

دلاوری ادامه داد: با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس اطلاعات، هویت اصلی مدیر و گرداننده این شبکه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده در شهر لامرد دستگیر شد.

وی از همه هموطنان تقاضا کرد در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور کوشا باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به ما گزارش دهند.

متهم دستگیرشده برای تکمیل مراحل قانونی به دادگاه تحویل داده شد .

