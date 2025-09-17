به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد ، سید مجتبی‌ امیرحسینی روز چهارشنبه اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی هنگام گشت‌زنی در یکی از مناطق اطراف یاسوج به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شدند و پس از بازرسی از این خودرو، تعدادی‌ اشیای تاریخی از این خودرو کشف و ضبط کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: ماموران در بررسی‌ این خودرو سواری تعداد ۵۱ عدد سکه تاریخی مربوط به دوره‌های الیمائی و ساسانی کشف و ضبط شده است.

امیرحسینی تصریح کرد: افزون بر سکه‌های تاریخی در این محموله ، تعداد ۲ عدد دستبند دوره اسلامی ، ۶ انگشتر قدیمی، یک دستگاه فلزیاب و تعدادی ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمددر پاسداری از هویت تاریخی مردم، گفت: این محموله قاچاق‌اشیای تاریخی یکی از بزرگ‌ترین کشفیات این اداره‌کل در سه ماهه نخست امسال است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در این خصوص یک دستگاه خودرو ۴۰۵ توقیف و ۲نفر متخلف بازداشت شدند.

بیش از ۸۰۰ اثر تاریخی، فرهنگی و طبیعی کهگیلویه و بویراحمد شامل ۶۱ آسیاب، ۵۰خانه تاریخی، ۴۰ قلعه، ۴۰ آب‌انبار، ۲۳۳ بقعه متبرکه، ۱۹گورستان، ۱۷ استودان، ۱۳ پل، ۱۳ بافت تاریخی، پنج حمام، پنج مسجد و سه کاروانسرای این استان در فهرست آثار ملی قرار گرفته است.

نقش برجسته‌های تنگ سولک بهمئی، نخستین اثر ملی ثبت ملی شده کهگیلویه و بویراحمد در سال ۱۳۱۶ است.

قدیمی‌ترین شی تاریخی ثبت‌شده در کهگیلویه و بویراحمد ابزارهایی مربوط به تپه روستای بی‌بی زلیخا در شهرستان کهگیلویه و دوران نوسنگی است.

یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی این استان تابوت سفالی مربوط به هزاره اول قبل از میلاد است که در کشور منحصربه‌فرد است. سکه‌ها، ظروف سفال و فلزی مربوط به دوره‌های عیلامی، هخامنشی، اشکانی و ساسانی ازجمله اشیای تاریخی کهگیلویه و بویراحمد است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با ۷۵۹ هزار نفر جمعیت در جنوب غربی ایران قرار دارد ، این استان بیش از ۱۶۶ هزار کیلومترمربع مساحت دارد.

