انهدام شبکه قاچاق سوخت در یکی از پمپ بنزین های شهرستان رودان/ ۷ نفر متهم شناسایی و بازداشت شدند

انهدام شبکه قاچاق سوخت در یکی از پمپ بنزین های شهرستان رودان/ ۷ نفر متهم شناسایی و بازداشت شدند
دادستان شهرستان رودان در استان هرمزگان با اشاره به انهدام شبکه قاچاق سازمان‌یافته سوخت در یکی از جایگاه‌های شهرستان رودان از شناسایی و بازداشت ۷ نفر از عوامل اصلی این شبکه خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، سید حیدر موسوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان در استان هرمزگان از تشکیل پرونده قاچاق سوخت به‌صورت سازمان‌یافته برای یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در شهر بیکاه از توابع این شهرستان خبر داد.

وی بیان کرد: با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات فنی توسط ضابطین و پس از بررسی دوربین‌های مداربسته و مراودات مالی بین کارگران و مدیر جایگاه مشخص شد که عوامل جایگاه مذکور حجم وسیعی از سوخت یارانه‌ای را تحویل قاچاقچیان داده اند.

موسوی یادآور شد: بر اساس گزارشات و تحقیقات مراجع تخصصی، اطلاعاتی، امنیتی و  انتظامی، جایگاه مذکور، فعالیت خود را بر قاچاق سوخت متمرکز کرده بود و با ایجاد شبکه و ارتباطات منسجم با قاچاقچیان و گروه های سازمان یافته، سوخت خود را در خدمت قاچاقچیان قرار می‌داد.

انهدام شبکه قاچاق سوخت در یکی از پمپ بنزین های شهرستان رودان/ ۷ نفر متهم شناسایی و بازداشت شدند

دادستان رودان با بیان اینکه، بر اساس گزارشات واصله، مدیر این پمپ بنزین و پمپ چی های آن نقش اصلی را در این شبکه قاچاق سوخت داشته اند، تصریح کرد: تخلفات و فعالیت های مجرمانه این افراد موجب حجم وسیعی از نارضایتی عمومی مردم شهرستان رودان شده بود.

 وی همچنین خاطرنشان کرد: با صدور دستور قضایی مدیر این پمپ بنزین به همراه شش نفر از کارگرهایش دستگیر شده اند و ضمن بازرسی از خانه ها، مخفیگاه و اقامتگاه آن‌ها خودروهای آنان نیز توقیف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان با بیان اینکه از متهمین تاکنون ۲۰ کارت سوخت مورد استفاده در امر قاچاق کشف شده است، اعلام کرد: افراد دستگیر شده پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری، روانه زندان شده اند.

