در شهرستان طالقان حادث‌شد؛

برخورد پلنگ با یک دامدار غیربومی در منطقه شکارممنوع / انتقال تیم کارشناسی برای بررسی ماجرا

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از زخمی شدن یک دامدار غیربومی در پی مواجهه با پلنگ در ارتفاعات این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از البرز، مجید محمدی تلاجیمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان از زخمی شدن یک دامدار غیربومی در پی مواجهه با پلنگ در ارتفاعات این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: ورود این فرد به منطقه شکارممنوع و چرای دام در زیستگاه طبیعی حیات‌وحش، منجر به بروز حادثه و جراحت وی شد.

وی با اشاره به اینکه مناطق شکارممنوع طالقان زیستگاه اصلی گونه‌های شاخصی همچون پلنگ، خرس قهوه‌ای و گرگ است، افزود: شرایط طبیعی و جغرافیای صعب‌العبور منطقه موجب شده این گونه‌ها در آنجا بقا و تکثیر داشته باشند.

محمدی تلاجیمی ادامه داد: به دستور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز، گروهی از کارشناسان و محیط‌بانان برای بررسی دقیق ماجرا به منطقه اعزام شدند.

