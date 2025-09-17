مدیرکل امور مالیاتی استان در نشست با خبرنگاران عنوان کرد:
توزیع 44 هزار و 300 میلیون ریال عوارض در استان مرکزی
ارائه اظهارنامه برای بهرهمندی از معافیتهای سالیانه مالیاتی ضروری است
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به حجم عوارض توزیع شده در سال جاری اشاره کرده و گفت: این ادارهکل در 5 ماهه نخست سال جاری 44 هزار و 300 میلیارد ریال عوارض توزیع کرده است. از این میزان 16 هزار میلیارد ریال عوارض سهم شهر بوده اراک است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مظاهر سعیدی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانههای استان مرکزی، افزود: سال گذشته 77 هزار میلیارد ریال عوارض در استان وصول و به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز شد. از این میزان، 33 هزار میلیارد ریال مربوط به شهرستان اراک و 29 هزار میلیارد ریال مربوط به شهر اراک است.
وی ادامه داد: مالیاتها و عوارض وصولی، نقش کلیدی در تأمین درآمدهای شهرداریها و عمران شهری دارند. عمده درآمد شهرداریها از طریق عوارض مالیاتی تأمین میشود. عوارض آلایندگی صنایع نیز با تشخیص سازمان حفاظت محیطزیست انجام میشود و هیچ شرکتی در استان از پرداخت مالیات معاف نیست.
بزرگترین مودی مالیاتی استان مرکزی پالایشگاه شازند است
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی به بزرگترین مودی مالیاتی این استان و بیشترین گستره مودیان مالیاتی استان اشاره کرده و اظهار داشت: بزرگترین مودی مالیاتی استان مرکزی پالایشگاه شازند است. مشاغل و اصناف نیز بیشترین گستره مودیان مالیاتی در استان را در اختیار دارند.
سعیدی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح نشاندار کردن مالیات، سال گذشته 17 طرح و برای سال جاری 11 طرح با پیشبینی 3477 میلیارد ریال در استان تعریف شده که تاکنون 1140 میلیارد ریال آن تأمین شده است. امید است مابقی این مبلغ تا روزهای باقیمانده از شهریور و تسلیم اظهارنامههای مالیاتی تأمین شود.
وی بیان داشت: از جمله پروژههای تعریف شده در طرح نشاندار کردن مالیات میتوان به تکمیل خط انتقال آب ساوه با 2000 میلیارد ریال، مدرسه 12 کلاسه صدف بام دلیجان با 113 میلیارد ریال، محور دلیجان - خمین با 500 میلیارد ریال و تکمیل زمین چمن فوتبال با 50 میلیارد ریال اشاره کرد.
شرایط خوبی در تبصره ماده 100 ایجاد شده است
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی تأکید کرد: شرایط خوبی در تبصره ماده 100 ایجاد شده و فرهنگسازی مالیاتی در این راستا دیده شده است. این تبصره نه تنها بار مالیاتی مودیان را کاهش میدهد، بلکه به آنها امکان میدهد مسیر و محل هزینهکرد مالیات خود را مشخص کنند. این فرایند به مراتب بهتر از اظهارنامه عادی است.
سعیدی ابراز داشت: بر اساس تبصره ماده 100 میتوان بخشی از مالیات مودیان را معاف کرد که این موضوع مزایای زیادی هم برای مودیان و هم برای دولت دارد. این قانون معافیتهای مالیاتی را بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه فراهم میکند و در نتیجه فرایندهای مالیاتی را برای مودیان آسانتَر خواهد کرد.
وی به اجرای موفق تبصره ماده ۱۰۰ در استان مرکزی اشاره داشته و اضافه کرد: اجرای ماده 100 از طریق طرح نشاندار کردن مالیات محقق شده است. این تبصره فرهنگسازی مالیاتی را تقویت کرده و به مودیان اجازه میدهد مالیات خود را در پروژههای مشخصی هزینه شود.
سال گذشته 80 درصد مودیان مالیاتی از تبصره ماده 100 بهرهمند شدند
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: مودیانی که فروش و درآمد ناخالص آنها در سال 1403 تا 216 میلیارد ریال باشد، میتوانند از تبصره ماده 100 قانون مالیاتی استفاده کنند. برای مبالغ بالاتر نیز اظهارنامه پیشفرض تعریف شده است. سال گذشته 80 درصد مودیان مالیاتی، از تبصره ماده 100 بهرهمند شدند.
سعیدی به تمدید مهلت تسلیم مالیات مودیان اشاره داشته و در این خصوص افزود: مهلت تسلیم مالیات از سوی مودیان مالیاتی به دلیل شرایط کشور تا پایان روز 31 شهریور ماه سال جاری تمدید شده است. در این راستا انتظار میرود در روزهای باقیمانده این تکلیف از سوی مودیان مالیاتی انجام شود.
وی ادامه داد: از مودیان مالیاتی استان مرکزی در خواست میشود تا پیش از پایان مهلت 31 شهریور ماه، اظهارنامههای خود را تسلیم کنند تا از یک سو از معافیتها و مزایای تبصره ماده 100 بهرهمند شوند و از سوی دیگر به توسعه پروژههای عمرانی در این استان کمک کنند و روند احداث آنها را بهبود ببخشند.
مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی بر ضرورت ارائه اظهارنامه از سویی مودیان اشاره کرده و اظهار داشت: ارائه اظهارنامه برای بهرهمندی از معافیتهای سالیانه مالیاتی ضروری است و عدم انجام آن سبب خواهد شد تا مودیان نتوانند از معافیت برخوردار شوند و در نهایت منجر به جرایم غیرقابل بخشش خواهد شد.
سعیدی به فرار مالیاتی اشاره داشته و تصریح کرد: اندازهگیری فرار مالیاتی برای مشاغل اقدام سادهای است. اما برخی از شغلها پتانسیل فرار مالیاتی دارند و اندازهگیری دقیق آن دشوار است. شهروندان هرگونه تخلف مالیاتی را از طریق سامانه سوتزنی امور مالیاتی گزارش دهند تا پس از راستیآزمایی، اقدامات لازم انجام شود.