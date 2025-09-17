به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالرضا گلپایگانی در حاشیه مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث پروژه 360 واحدی کوی سجادیه (باغ خلج) شهر اراک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: آمار مذکور مبتنی بر سرشماری مرکز آمار ایران است و برای ساماندهی این شرایط با تمهیدات ویژه‌ای به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: آمار جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی کشور از متوسط جهانی کمتر است، اما با این حال همین تعداد هم نباید باشد و باید وضعیت مناسب‌تری ایجاد شود. جلوگیری از رشد حاشیه‌نشینی، بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی که در نتیجه این ساخت‌وسازها به وجود آمده‌اند باید با جدیت پیگیری شود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اظهار داشت: تمهیداتی که از دهه 80 در نظر گرفته شده برای استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی و تأمین مسکن است. در این راستا تعدادی پروژه تعریف شده که یکی از این پروژه‌ها مربوط به کوی سجادیه (باغ خلج) است.

گلپایگانی تصریح کرد: به آغاز عملیات اجرایی ساخت 360 واحد مسکونی در ادامه پروژه کوی سجادیه (باغ خلج) شهر اراک اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: تداوم این پروژه‌ها کمک می‌کند بافت‌های ناکارآمد تغییر وضعیت داشته باشد و به مناطقی با کارایی بالا تبدیل گردد.

وی بیان داشت: سنددار کردن زمین‌هایی که در تملک مردم است و در آن سکونت دارند، مورد پیگیری قرار دارد. اعیانی زمین‌ها را مردم ساخته‌اند، اما عرصه دولتی است. در این خصوص پیشنهادی ارائه شده که به زودی به مجلس ارجاع می‌شود و در صورت به نتیجه رسیدن، مشکل ساخت‌وساز و نوسازی در این مناطق حل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مساحت کل زمین پروژه 360 واحدی سجادیه (باغ خلج) 2.1 هکتار با کاربری‌ مسکونی، تجاری، ورزشی، درمانی و فضای سبز است. مساحت زیربنای غیرمفید 48 هزار مترمربع، مساحت مسکونی 9825 مترمربع، مساحت مفید مسکونی 32 هزار متر مربع است.

همچنین تعداد واحد مسکونی 10 واحد به همراه 2 پیلوت، تعداد واحد هر بلوک 120 در 3 بلوک، مساحت تجاری 535 مترمربع در 19 واحد تجاری است. سهم اداره‌کل راه‌وشهرسازی در این پروژه 21.7 درصد و سهم سرمایه‌گذاری 78.3 درصد است.

انتهای پیام/